Con cierre emotivo, Regina Martínez hace historia para México en esquí de fondo de Milano-Cortina

¡LA POSTAL DEL DÍA! 🤩❄️



Regina Martínez se convierte en la primera mexicana en competir oficialmente en la prueba de 10km del cross country en unos Juegos Olímpicos de Invierno y la fraternidad con todas las demás competidoras nos deja una imagen que será difícil de olvidar… pic.twitter.com/KaB6afOmLw