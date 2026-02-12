Con cierre emotivo, Regina Martínez hace historia para México en esquí de fondo de Milano-Cortina
Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de esquí de fondo al concluir en la posición 108 en Milano-Cortina, con un tiempo de 34:05.4 minutos.
La esquiadora mexicana realizó un importante esfuerzo para culminar con ese tiempo, especialmente en la última parte de la competencia, donde llegó lo mas pesado del ascenso en la montaña. Martínez supo dosificar la fuerza para poder vencer esa parte del tramado. Y justo cuando se acercaba a la meta, los cientos de aficionados que se dieron cita en el Estadio Tesero Cross-Country, ovacionaron a la mexicana, quien no pudo ocultar la emoción al escuchar los gritos de aliento de la multitud.
La esquiadora fue recibida en la meta por las demás competidoras, quienes reconocieron el esfuerzo de la mexicana, quien participó en sus primeros Juegos. La primera en hacerlo fue la brasileña Bruna Moura, quien la recibió con un abrazo en la meta. Posteriormente, las suecas Frida Karlsson y Ebba Anderson, ganadoras del oro y plata, además de la estadounidense Jessica Diggings (bronce), también se unieron al emotivo festejo con emotivos abrazos para la mexicana, que no podía ocultar la emoción de haber culminado la competencia.
Suecia hizo el 1-2. El oro fue para la sueca Frida Karlsson, con tiempo de 22:49.2; la plata para su compatriota Ebba Andersson, con tiempo de 23:35.8 y el bronce para estadounidense Jessica Diggins, con marca de 23:38.9.
Más allá del resultado, Regina Martínez dio un paso sumamente importante para el deporte mexicano, pues es la primera vez que una mujer participa en esta modalidad en unos Juegos Olímpicos de Invierno.
Aunado a esto, vale recordar que Martínez inició en el mundo del esquí apenas hace cinco años, cuando se adentró en el deporte cuando realizaba su residencia de la carrera de Medicina en Minnesota, donde combinó los estudios con el esquí. Posteriormente se trasladó a Miami para ejercer su carrera en la sala de urgencias y donde no dejó de entrenar a pesar de la falta de nieve.