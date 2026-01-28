Regina Martínez: de salvar vidas en la sala de urgencias, a competir en los Olímpicos de Invierno
La vida de Regina Martínez es como una historia de pantalla grande, donde la protagonista da un giro completo a su existencia. La mexicana participará por primera vez en unos Olímpicos de Invierno, los de Milán-Cortina 2026, en la modalidad de esquí de fondo, un deporte del que no tenía conocimiento y del que inició su práctica como un tipo de escape cuando estudiaba medicina en Minnesota… porque, dicho sea de paso, Regina es médico. Y no cualquiera, pues su especialidad es estar en la sala de urgencias. Sí, una doctora que, por un lado, lucha por salvar vidas y, que por otro, vivirá en febrero el ambiente olímpico en Italia.
Pero ¿cómo empieza esta historia? La propia Regina cuenta que desde niña practicó el futbol, que estuvo en equipos de natación y que su padre fue coach de futbol americano infantil en Pumitas de la UNAM, por lo que siempre tuvo interés en los deportes. No obstante, se enfocó en una carrera universitaria. Su recorrido la llevó a Minnesota a estudiar medicina.
Ahí se encontró con el clima extremo: frío y fuertes nevadas. Cuando todo estaba pintado de blanco, vio que la gente del lugar practicaba esquí de fondo. Durante esas temporadas heladas fue cuando encontró la curiosidad por practicar un deporte invernal.
Las condiciones climáticas del lugar invitaban a la práctica. Además, estaba su admiración por Germán Madrazo, el mexicano que participó en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.
A Regina le llamó la atención cómo Germán se ganó el corazón de sus rivales y de todo el mundo al cruzar la meta con una amplia sonrisa. A pesar de haber llegado en el último lugar, sabía que había alcanzado su propio objetivo: culminar la competencia siendo un atleta de una nación en la cual no es habitual que se participe en juegos invernales. Regina quería ser parte de esa experiencia: ser la primera mujer mexicana en ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno en esquí de fondo.
“Todo empezó cuando me fui a Minnesota a estudiar medicina. Tuve mis primeros inviernos y eran súper fríos, súper largos, la verdad un ambiente muy hostil. Y durante mi tiempo ahí me entró la curiosidad de saber cuántos mexicanos habían ido a los Juegos Olímpicos de Invierno. Ahí es cuando me di cuenta que ninguna mujer había clasificado para este deporte y casualmente en Minnesota hay muchos esquiadores de esquí de fondo y así se dio todo. Contacté a Germán Madrazo, que fue atleta olímpico del 2018 y me mensajeó, me contestó en Instagram y me dijo, "Mira, yo puedo ir a entrenarte, te apoyo y el resto fue historia. Conocer la historia de Germán Madrazo me inspiró muchísimo, le mandé mensaje y fue a Minnesota y me llegó a comprar esquís”.
“La verdad, soy muy friolenta. Mi familia está súper sorprendida de que empecé con este deporte, pero lo hice como una manera de integrarme a la cultura de Minnesota y poder pasar el tiempo en los inviernos tan largos. Y pues por eso así empezó, por modo de supervivencia y para poder hacer algo afuera, por tantos meses, pero después se convirtió en una pasión mucho más grande. Ahora muchos de mis viajes son para buscar nieve para poder esquiar y es un deporte que me fascina”.
Así, Regina combinó los estudios en medicina con la práctica del deporte. Entre la ayuda de Germán y la de sus amigos en la escuela, pudo no sólo aprender, sino mejorar y lograr tener un buen desempeño, por lo que apenas un año después se convirtió en la primera esquiadora de fondo mexicana en participar en el Mundial de esquí nórdico.
Cambio de aires
Pero como cualquier historia de perseverancia, no todo ha sido sencillo. Tras culminar sus estudios de medicina, Regina dio un giro: “Después, para la especialidad me fui a Miami. Quería ser doctora en una en un lugar con una población de pacientes hispanos muy grande y pues Miami era el lugar perfecto; desafortunadamente complicó un poco la parte del esquí, pero igual no me detuvo y pues seguí luchando”.
Ahí descubrió que el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno no se acababa por el calor de Miami, pues aunque no esté en las condiciones adecuadas, el entrenamiento puede seguir: “Tanto en la nieve se puede practicar, como en las calles. Los esquiadores, como no hay nieve todo el año, entrenamos en asfalto con unos rollers, que son unos patines que se adaptan a las botas de nieve. Y pues eso es parte de lo que quiero también compartir con México, con mi país para para enseñar que también se puede practicar este deporte y no necesariamente necesitas nieve”.
La lucha en la sala de urgencias
La ausencia de nieve estaba resuelta, sin embargo, Regina tuvo que adaptarse para compaginar su trabajo en la sala de urgencias con los entrenamiento. Ahí estaba el verdadero reto, pues los horarios en un principio fueron complicados, además de la dificultad que conlleva ser una médico de urgencias, donde la muerte siempre está presente. Sin embargo, eso no la detuvo para seguir en busca del pase olímpico.
“La verdad, no ha sido fácil. Durante la residencia trabajaba casi 80 horas a la semana, muchos turnos eran nocturnos, otros eran de 24 horas. Estoy muy orgullosa de lo que pude lograr en ese entonces. Entrenaba básicamente como de seis a 10 horas por semana y el foco con mis entrenadores fue no perder la condición física y mantener o mejorar la técnica. A veces de 3 de la tarde a 11 de la noche era mi turno, entonces entrenaba en la mañana, me tomaba una siesta, me bañaba, comía y luego ya me iba al hospital.
“Saliendo de mi turno conseguí el único gimnasio en Miami que está abierto 24 horas y después de mi turno por ahí de las 12 o 12:30 a 1 me iba al gimnasio, hacia otro entrenamiento y lo mismo el día siguiente”.
“Es difícil. Los turnos a veces tardan un poquito más, si tienes un paciente crítico, hay mucha adrenalina. A veces hay días o momentos difíciles, por ejemplo, si fallece un paciente o llegan en paro cardíaco, es difícil la parte emocional de tener que decirle a la familia que su pariente falleció. Es un trabajo muy demandante, tanto física, emocional y mentalmente, pero a la vez eso me llena de mucha humildad y de perspectiva, porque cuando estás acostumbrado a ver lo frágil que es la vida, te da esa perspectiva de que no sabemos cuánto tiempo tenemos y hay que aprovechar al máximo cada momento y también te enseña como a no tomarte las cosas tan en serio”.
Así alcanzó el sueño olímpico
Tras muchos sacrificios, entrenamientos y desvelos, el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos de Invierno se logró para Regina en febrero de 2025, al conseguir la plaza olímpica durante el Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de 2025, en Trondheim, Noruega. Por primera vez, una mujer mexicana lograba este pase y Regina lo vivió con mucha emoción.
“Fue súper emocionante y al principio difícil de creer, porque todo lo que había trabajado por tantos años, como que de la nada se volvió posible y pues era un sueño que parecía imposible, porque nunca se había logrado. Fue increíble, una de las sensaciones muy bonitas y también hermoso que pude haber compartido ese momento con mi familia y con mis amigos que fueron a apoyarme allá al Mundial.
“Fue la emoción, pero también como un nuevo comienzo, porque ya que había conseguido la plaza, seguía trabajando lo más duro para poder quedarme esa esa plaza y para hacer mi mejor papel para representar a México. Entonces fue muy bonito, fue como el final de un sueño y el principio del siguiente”.
Hoy Regina está a punto de cumplir su sueño, el de estar en unos Juegos Olímpicos de Invierno con una historia a sus espaldas que parece sacada de una película, pero que no es más que la vida misma.