Consejos de un experto: Tracy McGrady comparte momento con Karím López en preparación para su debut en la NBA
El pasado 23 de junio, Karim López hizo historia dentro del baloncesto mexicano al ser elegido como el vigésimo primer pick del Draft 2026 de la NBA. Tras la selección de los Detroit Pistons y el cambio a los Memphis Grizzlies, el basquetbolista ya tuvo sus primeros encuentros con compañeros y leyendas de la liga, como es el caso de Tracy McGrady, quien compartió unos consejos con el mexicano durante uno de los campamentos de pretemporada.
López, de apenas 19 años, firmó ya su primer contrato con los Grizzlies, asegurando una cifra millonaria para un basquetbolista nacido en México. De acuerdo con los montos que se les dan a los novatos escogidos en la primera ronda del Draft de la NBA, Karim estará ganando 18.36 millones de dólares, de los cuales 7.68 millones serán garantizados durante las cuatro temporadas que estará con el equipo.
Con esto en mente es que el mexicano comienza su preparación para el inicio de la temporada de la NBA, por lo que acudió al campamento de baloncesto ABCD, un campamento juvenil fundado por el ejecutivo Sonny Vaccaro y ahora bajo la bandera de Tracy McGrady, en donde la exfigura del Orlando Magic y los Houston Rockets compartió sus conocimientos con Karim.
Mientras discutían la mejor manera de realizar un tiro durante un partido, T-Mac le aconsejó al mexicano lo siguiente: “Cuando te preparas, cuando bajas y alcanzas este punto, estás leyendo cómo actúa tu defensor, cómo reacciona, y luego haces lo que quieras; trabaja en eso si tienes problemas para entrar en tu tiro”.
Karim externó una de sus dudas al momento de tomar el balón, y es que el mexicano le dijo a McGrady lo siguiente: “A veces siento como si la pelota se sintiera diferente apenas la levanto, con la posición de mi mano y todo eso”.
Al estar de acuerdo en que ambos buscan las costuras del balón para poder realizar su tiro, T-Mac le comentó que su experiencia lo llevó a dominar la pelota sin importar cómo llegara a sus manos. “Soy tan rápido que encuentro las costuras y tiro”, un hábito que el mexicano tendrá que adquirir conforme pase tiempo en la duela.
PALABRAS DE UN EXPERTO
Aunque nunca conquistó un anillo de la NBA, Tracy McGrady es una de las figuras más recordadas del baloncesto norteamericano en la década de los 2000, con su paso por los Toronto Raptors, Orlando Magic y Houston Rockets.
A pesar de no contar con un título colectivo, sí que ostenta varias distinciones individuales, como ser siete veces All-Star, estar dos veces dentro del primer quinteto de la NBA, ser máximo anotador de la liga en 2003 y 2004, y miembro del Salón de la Fama desde 2017, por lo que las palabras de Tracy a Karim no vienen de cualquiera.
EL DEBUT DE KARIM SE ACERCA
Después de su temporada 2025-2026 con los New Zealand Breakers de la NBL australiana, en donde promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y un bloqueo por partido, llega el momento de iniciar su andar dentro de la NBA.
Los primeros partidos de pretemporada serán el 5, 7 y 16 de octubre, en donde López podría ver acción ante los Atlanta Hawks, Orlando Magic y Charlotte Hornets; la temporada regular de la NBA 2026-2027 tendrá su debut el próximo 20 de dicho mes.