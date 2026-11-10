David Kilgore, el ultramaratonista que corrió 160 kilómetros en un día y conquistó siete continentes

El estadounidense David Kilgore, de 35 años de edad, ha corrido en la Antártida, ganó dos competencias de siete maratones en siete continentes y completó 100 millas en menos de 18 horas.

Ahora relata cómo ha cambiado su preparación para seguir compitiendo en pruebas extremas.

“Correr no es fácil para nadie. Lo he hecho toda mi vida y todavía no es fácil”, reconoció David Kilgore en una entrevista con Men’s Journal publicada este martes 10 de noviembre. El ultramaratonista estadounidense de 35 años ha estado en algunas de las competencias más exigentes del mundo, que van desde correr 42.2 kilómetros en la Antártida hasta completar 160.9 kilómetros en un solo día. También ganó un desafío que trata en disputar siete maratones en siete continentes durante siete días consecutivos. A pesar de sus logros, él reconoce que su cuerpo ha cambiado con los años y que ahora necesita entrenar de otra manera para seguir compitiendo.

Kilgore creció en Palm Bay, Florida, una zona rodeada de pantanos donde desde pequeño desarrolló su gusto por la naturaleza. Durante su infancia practicó atletismo y carreras a campo traviesa, pero fue su entrenador de preparatoria, Doug Butler, quien lo motivó a seguir corriendo. En lugar de hacer que los entrenamientos fueran una obligación, organizaba juegos y actividades para que los jóvenes disfrutaran del deporte. “Hizo que el deporte fuera muy divertido”, recordó Kilgore en su entrevista con Men’s Journal. Su relación con Butler continuó después de la preparatoria. En 2017, cuando ingresó al Salón de la Fama del Deporte de Space Coast, lo llamó “mi entrenador y amigo de toda la vida”. Además de correr, Kilgore pasaba tiempo pescando, practicando surf y explorando los Everglades, una región mejor conocida por sus caimanes y cocodrilos. Con los años, su gusto por la naturaleza y las carreras lo llevó a buscar desafíos de resistencia cada vez más largos.

Uno de sus mayores retos llegó el 27 de marzo de 2020, en el que decidió correr 100 millas, equivalentes a 160.9 kilómetros, en Palm Bay. La prueba no formaba parte de una competencia oficial, sino fue una iniciativa para recaudar fondos durante la pandemia de COVID-19. Comenzó a correr a las cuatro de la mañana y terminó después de 17 horas, 47 minutos y 47 segundos. Durante el recorrido recibió el apoyo de familiares y amigos, mientras que otros corredores lo acompañaron a distancia mediante redes sociales. El proyecto logró recaudar más de 15 mil dólares para apoyar a tiendas especializadas en running de Nueva York y entregar calzado a trabajadores de la salud.

En 2023 consiguió otro de los resultados más importantes de su carrera al ganar el World Marathon Challenge, una competencia que reúne siete maratones en siete continentes durante siete días. David comenzó en la Antártida, donde completó los 42.2 kilómetros en 3:23:17 horas sobre una pista cubierta de hielo y nieve. Posteriormente corrió en África, Australia, Asia, Europa y Sudamérica, antes de terminar en Miami con su mejor tiempo de la semana, 2:41:50 horas. Su promedio fue de 2:56:00 por maratón. Un año después volvió a ganar una competencia similar, la Great World Race, donde terminó los siete recorridos con un tiempo acumulado de 23:40:42 horas.

Kilgore reconoce que su preparación ha cambiado con los años. Cuando tenía 16 años podía levantarse y salir a correr sin preocuparse demasiado por su recuperación, pero ahora dedica más tiempo al gimnasio, los ejercicios de fuerza y los estiramientos. En una entrevista con Men’s Journal, Kilgore relató que calcula haber corrido más de 100 mil millas a lo largo de su vida. Actualmente corre menos kilómetros por semana y dedica más tiempo al descanso y la recuperación. Su objetivo es cuidar su cuerpo para poder seguir corriendo durante muchos años.

Para quienes quieren comenzar en el running, Kilgore recomienda construir una buena base de entrenamiento y buscar personas con quienes compartir los kilómetros. “Encuentra un buen compañero, encuentra tu comunidad”, explicó durante su entrevista con Men’s Journal. Considera que los clubes de corredores ayudan a mantener la motivación y hacen que el deporte sea más divertido. En una entrevista con MileSplit en 2012 también compartió un consejo para los jóvenes deportistas: “Sé tú mismo, ten confianza y paciencia”. Aunque ha ganado competencias internacionales y corrido en lugares extremos.

Kilgore todavía tiene nuevas metas. Una de ellas es participar en una carrera de ultradistancia que comienza con un salto en paracaídas. Después de recorrer siete continentes y correr 160 kilómetros en un día, el estadounidense quiere seguir enfrentando nuevos retos.