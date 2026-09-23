De Isaac del Toro a Romina Hinojosa: Calendario del equipo mexicano en el Mundial de Ciclismo
Con Isaac del Toro como su principal figura, México ha mandado un equipo de 27 deportistas para buscar la gloria en las diferentes categorías del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026.
Pero… ¿quiénes son el resto de seleccionados y cuándo competirán? También acude Romina Hinojosa, primera atleta nacional en competir en el Tour de Francia Femenil.
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El pasado 20 de septiembre dio comienzo dicha justa desde Montreal, Canadá, la cual se extenderá durante ocho días de actividades, llegando a su cierre el domingo 27 de este mismo mes. A lo largo del certamen habrá 13 títulos en disputa entre las ramas varonil, femenil y mixta, así como en las modalidades de ruta y contrarreloj.
Si bien las esperanzas nacionales recaen principalmente en "El Torito", quien ya logró un sexto lugar en la contrarreloj individual varonil, todavía le quedan más competiciones por delante. Asimismo, habrá más mexicanos buscando gestar su propia leyenda, estos son todos y cada uno.
Las y los mexicanos en las diferentes categorías
* Élite varonil: Isaac del Toro, Eder Frayre, Edgar Cadena, Ulises Castillo, Carlos García, Antonio Escárcega y Tomás Aguirre.
* Élite femenil: Romina Hinojosa, Yareli Salazar, Andrea Fregoso y Sara Roel.
* Sub-23 varonil: Sebastián Ruiz, Said Cisneros, Leo Cisneros, José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Michael Zárate.
* Sub-23 femenil: Mayte Zamudio, Fernanda Zárate, Gissel Borrón y Atzi Paola.
* Contrarreloj por equipos, relevo mixto: Romina Hinojosa, Andrea Fregoso, Yareli Salazar, Edgar Cadena, Sebastián Ruiz y Tomás Aguirre (Ulises Castillo y Mayte Zamudio como suplentes).
* Júnior femenil: Nabyenka Bareño, Natalia Pineda Soto y Gaetana Alhach Sjogren.
* Júnior varonil: José Emilio Rodríguez Delgado, Daniel Santiago Moreno García y Omar Andrade Fernández.
Calendario y horarios de participación mexicana
Martes 22 de septiembre
* Contrarreloj por equipos, relevo mixto: Romina Hinojosa, Andrea Ramírez, Lizbeth Salazar, Sebastián Ruíz, Thomas Aguirre e Ignacio Prado — 6:30 am.
* Contrarreloj júnior varonil: José Emilio Rodríguez Delgado y Omar Andrade Fernández — 10:15 am.
* Contrarreloj júnior femenil: Gaetana Alhach Sjogren y Nabyenka Bareño — 1:15 pm
Jueves 24 de septiembre
* Carrera Sub-23 femenil: Mayte Zamudio, Fernanda Zárate, Gissel Borrón y Atzi Paola — 7:00 am.
* Carrera júnior varonil: José Emilio Rodríguez Delgado, Daniel Santiago Moreno García y Omar Andrade Fernández — 11:30 am.
Viernes 25 de septiembre
* Carrera Sub-23 varonil: Sebastián Ruiz, Said Cisneros, Leo Cisneros, José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Michael Zárate — 7:00 am.
* Carrera júnior femenil: Nabyenka Bareño, Natalia Pineda Soto y Gaetana Alhach Sjogren — 12:00 pm.
Sábado 26 de septiembre
* Carrera élite femenil: Romina Hinojosa, Yareli Salazar, Andrea Fregoso y Sara Roel — 7:00 am.
Domingo 27 de septiembre
* Carrera élite varonil: Isaac del Toro, Eder Frayre, Edgar Cadena, Ulises Castillo, Carlos García, Antonio Escárcega y Tomás Aguirre — 7:00 am.