Del Toro estudia su participación en México
La última vez que Isaac Del Toro compitió oficialmente en México fue el 5 de septiembre de 2020, de acuerdo a los registros de Pro Cycling Stats durante el Campeonato Nacional en Aguascalientes. En ese entonces tenía apenas 16 años y se ubicó en el lugar 20 de una carrera de 128 kilómetros. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, y ha representado al país en escenarios de Europa, Australia y África.
Después de consolidarse como una de las grandes promesas del ciclismo mundial, el mexicano Isaac del Toro ––ahora de 2| años–– podría volver a competir en su país natal. Su participación en el Campeonato Nacional de Ruta que se celebrará del 23 al 25 de octubre en Ensenada, Baja California, aún no está confirmada, pero las conversaciones están en curso y las posibilidades, aunque inciertas, son reales.
“Existe la posibilidad de que el director deportivo del UAE (Matxin Fernández) hable con Isaac el próximo lunes”, afirma Alex Carera, agente de Isaac del Toro, vía telefónica desde Roma “Después de ese día, tomará una decisión sobre el Campeonato Nacional. Lo que sí es seguro es que Isaac competirá algún día en México frente a sus aficionados”.
“Isaac ha nacido para competir y le gusta la competencia”, afirma. “Hasta ahora ha corrido en varios continentes, y algún día lo hará en todos los lugares bonitos del mundo porque ama la competencia. Pero también sabemos que tiene un calendario muy apretado”.
Este fin de semana, Del Toro participará en dos compromisos internacionales: uno en Alicante, España, y otro el domingo 19 de octubre en el Andorra Cycling Masters 2025, un evento de exhibición que reunirá a cuatro de los mejores ciclistas del planeta: Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y el propio Isaac del Toro.
Dado que este evento no pertenece al calendario oficial de la UCI, permite a los ciclistas competir sin radios ni estrategias de equipo, en un formato diseñado para ofrecer espectáculo.
“Vamos a esperar que concluya su temporada, que entiendo concluye el 19 con su competencia en Andorra”, explicó vía telefónica Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. “Después llegará una evaluación con su equipo para determinar si puede participar en el Campeonato Nacional”.
Desde territorio italiano, en declaraciones a Cyclingnews, Isaac del Toro reconoció su interés “Espero poder estar allí, lo voy a intentar, pero no puedo confirmarlo aún”.
De la Garza comenta que hubo contacto directo con el joven ciclista: “Platiqué con Isaac brevemente en el Campeonato Mundial de Ruanda. Le comenté que teníamos la intención de hacer el Campeonato Nacional. Me dijo que se le hacía una buena idea, pero igual tendrá que revisar su calendario conforme se acerquen las fechas. A nosotros nos daría una enorme alegría que asistiera”.
El contexto federativo: luz al final del túnel
El posible regreso de Del Toro también estaría cargado de simbolismo, pues llegaría en un momento clave para el ciclismo mexicano. La Federación Mexicana de Ciclismo fue vetada por la UCI en 2022 debido a “graves problemas organizativos”, lo que derivó en la suspensión de eventos oficiales y la situación impidió incluso el uso del maillot nacional por parte de los ciclistas.
Esa crisis concluyó el 25 de septiembre de 2025 con la creación de la Unión Ciclista de México, avalada por la UCI y respaldada por la nueva administración de la CONADE. El Campeonato Nacional en Ensenada será la primera gran prueba de la nueva etapa del ciclismo mexicano.
“Primero que nada, Isaac necesita saber más sobre el campeonato nacional de México”, enfatizó su agente. “Pero esperamos que en el futuro vuelva a participar en alguna carrera internacional también”.
Mientras tanto, la edición 2025 del Campeonato Nacional ya cuenta con la confirmación de figuras mexicanas como Eder Frayre y Gerardo Ulloa, lo que asegura un alto nivel competitivo en la prueba.
La afición mexicana espera con entusiasmo una posible aparición de Del Toro en la línea de salida. Si se concreta, sería su primer duelo oficial en territorio nacional desde aquel lejano día de septiembre en Aguascalientes, cuando un joven de 16 años pedaleaba por un sueño que hoy se ha vuelto realidad.