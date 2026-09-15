Del “¿y si sí?” al corazón roto: Penta cae ante Roman Reigns en México
Casi dos horas antes de subir al ring, Penta salió a caballo a medir lo que le esperaba adentro de la Arena CDMX. Decenas de aficionados se acercaron a hacer con él el "Cero Miedo" y a acompañarlo con el otro grito que México convirtió en esperanza durante el Mundial: "¿y si sí?".
Penta llegó a la primera función de Raw grabada en México en 15 años al ganar un torneo de ocho luchadores que Rey Mysterio armó desde la gerencia de AAA, con talento de Raw, SmackDown y la empresa mexicana.
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El premio era retar a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado, uno de los dos títulos más importantes de la marca, en una lucha que ninguno de los dos había disputado mano a mano contra el otro.
En el certamen eliminó a Laredo Kid, La Parka y, en la final del 31 de agosto, a su hermano Rey Fénix.
Entró con un penacho inspirado en un guerrero mexica, fuegos artificiales y la arena entera coreando su nombre.
Reigns, en cambio, recibió lo contrario: abucheos, sin un solo gesto de reconocimiento para una de las principales figuras de la compañía.
La lucha comenzó alrededor de las 20 horas y por casi media hora Penta acortó la distancia. Reigns le castigó el cuello y lo estrelló contra la mesa de comentaristas; el mexicano respondió con una palanca al brazo derecho y un Penta Driver que le cambió el ritmo al combate.
Después llegó lo de mayor riesgo. Penta esquivó una lanza y contestó con un Mexican Destroyer; Reigns sobrevivió y le devolvió su Spear.
Cuando el campeón pidió micrófono para exigir "Reconóceme, Ciudad de México", la pausa le costó: Penta aprovechó para conectarle un segundo Mexican Destroyer y la Arena se puso de pie. Vinieron tres superkicks seguidos y el conteo llegó a dos.
Sin embargo, Reigns esperó el springboard, lo interceptó con un Superman Punch y remató con la Spear.
Levantó el título entre abucheos mientras Penta se quedaba en el ring, ovacionado.
Entre la gente salió la comparación con la derrota ante Inglaterra en el Mundial: otra noche del "¿y si sí?" que se acabó cuando parecía posible.
La otra lucha grande de la noche tenía una cuenta pendiente. Chad Gable defendió el Campeonato Intercontinental que le arrebató al propio Penta y lo hizo ante Dragon Lee, en su regreso a México después de perder aquí la máscara del Grande Americano original.
La Arena CDMX alternó los dos nombres y aplaudió al estadounidense frente a un rival mexicano.
Dragon Lee lo castigó con patadas que le sacaron sangre de la nariz y voló desde el ring hasta la zona de transmisión. Escapó dos veces de la llave al tobillo que Gable convirtió en su arma principal.
A la tercera no pudo: el campeón volvió sobre la pierna izquierda y lo obligó a rendirse, mientras un "Esto es lucha" bajaba de las gradas.
Raw dejó además una pareja que nadie tenía en la lista. Stephanie Vaquer apareció por primera vez en televisión con el Campeonato Mundial Femenil para hacer equipo con El Grande Americano ante Liv Morgan y Dominik Mysterio, en un combate que armó Rey Mysterio.
Los dos aplicaron un doble 619 delante del propio Rey antes de que The Judgment Day interviniera y provocara la descalificación.
En lo demás, Je'Von Evans venció a Austin Theory y Big Cass, y Lola Vice sorprendió a Raquel Rodriguez y Kelani Jordan; los dos se metieron a Money in the Bank.
Quince años después, Raw regresó a Ciudad de México con dos mexicanos peleando campeonatos y una arena que eligió a sus favoritos desde las entradas. Penta se bajó del caballo para pelear por un título mundial en su casa y terminó de pie en el ring, sin él, aplaudido como si lo hubiera ganado.