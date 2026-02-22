Día 14 | Klaebo, Rey de Oros: Tres historias de los JJOO de Invierno
El noruego Johannes Klaebo se convirtió en el Rey de Oros de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, al conseguir su sexta medalla dorada de la justa invernal, luego de ganar el primer lugar en los 50 km con salida clásica en el esquí de fondo. Así, el nórdico cumplió su objetivo de hacer un histórico pleno de seis oros en las seis pruebas que disputó, igual que consiguió hace un año en el Mundial de Trondheim.
Pero seis medallas doradas en Milán-Cortina no fue marca suficiente, ya que consiguió batir el récord de títulos olímpicos de invierno, que antes estaba en 8 y que ahora dejó en 11 medallas de oro.
"Sinceramente, esto es increíble. Las dos últimas semanas han sido una locura para mí y ganar hoy los 50 kilómetros es algo como irreal. En Noruega dicen que si quieres hacerte un hombre, tienes que ganar los 50 kilómetros. Hoy lo he hecho, así que me parece la manera perfecta de cerrar estas dos semanas perfectas", dijo al finalizar su prueba.
España hace historia
Como reza el viejo dicho: “No hay dos sin tres” y fue justo lo que vivió España, que volvió a festejar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina gracias a Oriol Cardona y Ana Alonso, quienes se colgaron la medalla bronce en el relevo mixto del esquí de montaña.
Fue en una prueba en la que Francia fue superior, volando al oro con Emily Harrop y Thibault Anselmet; la plata para Suiza (a 11 segundos y 9 décimas) con Marianne Fatton y Jon Kistler, mientras que la pareja española entró a 26 segundos y 5 décimas.
"A pesar de venir aquí a luchar por el oro, esta tercera plaza es historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que estamos muy contentos, felices", aseguró Cardona.
Nunca en la historia España había logrado más de dos metales en unos mismos Juegos de Invierno y esta vez lo consiguió en un margen de apenas tres días, ya que el jueves, en el esprint, Cardona se había llevado el oro y Alonso el bronce.
Tanto Cardona como Alonso admitieron que su misión en el relevo mixto era el oro, pero se quedaron igualmente "felices" con un bronce que confirma a España como una de las potencias del skimo, el deporte que vivió su estreno olímpico en esta edición.
Francia, la reina del biatlón
El biatlón se cerró este sábado en Anterselva y lo hizo, como si fuera un símbolo, con un 1-2 para Francia en la prueba de salida masiva 12.5 km, donde la joven Oceane Michelon fue oro y Julia Simon plata.
"Escuchar el himno hoy fue muy emocionante, pero no es para mí, es para todas las personas que me han ayudado. No es una Marsellesa para mí, sino mi manera de hacerles un regalo", dijo Michelon.
El balance de Francia en el biatlón ha sido impresionante en estos Juegos: 13 medallas, de ellas 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce.
