Día 14 | Klaebo, Rey de Oros: Tres historias de los JJOO de Invierno

🥇 Oriol Cardona

🥉 Ana Alonso



El 19 de febrero del 2026 quedará marcado a fuego en la historia del deporte español. ❤️‍🔥🇪🇸



En el debut del esquí de montaña en los #JuegosOlímpicos, este país entró en los libros.#MilanoCortina2026 l @COE_es pic.twitter.com/y08kJDQXon