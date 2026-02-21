Johannes Klaebo logra su sexto oro en Milano-Cortina y llega a 11 títulos

¡NUEVO ORO PARA KLAEBO! 🥇🇳🇴



El noruego no para y consigue su SEXTA medalla de oro en #MilanoCortina2026 tras conquistar el esquí de fondo varonil en la modalidad de 50km con salida en masa



¡Nadie puede con Johannes! 💥#MilanoCortina2026 #ElInviernoAquiPasa pic.twitter.com/caIiZFbwPD