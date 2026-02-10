Día 4: Tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Las figuras del deporte de invierno volvieron a acaparar los reflectores en una jornada marcada por las hazañas, celebraciones y nuevos hitos en la historia olímpica. Con actuaciones estelares en el esquí de fondo, la reposición de una medalla que se había roto y el patinaje artístico.
Te podría interesar: Entrevista Donovan Carrillo, renace para Milán-Cortina 2026
Johannes Klaebo, séptimo oro olímpico
Johannes Klaebo consiguió el séptimo título olímpico de su carrera y el segundo de los Juegos de Milán-Cortina 2026 al dominar ampliamente la prueba de esprint del esquí de fondo. El fondista escandinavo de 29 años está a un título de igualar el récord de oros olímpicos de invierno, que comparten tres compatriotas: Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie (esquiadores del fondo) y Ole Einar Bjorndalen (biatleta).
Breezy Johnson recibe nueva medalla tras romper la primera
La campeona olímpica del descenso, la estadounidense Breezy Johnson recibió una nueva medalla después de haber roto su presea debido a la efusividad de los festejos. “Me han dado una nueva, sí, pero todavía me la tienen que grabar”, explicó la esquiadora de 30 años. Luego de celebrar el metal se desprendió de la cinta que la sujetaba.
Ilia Malinin vuelve a hacerlo
Después de la medalla de oro por equipos, la joven estrella de 21 años, Illia Malinin, se impuso en la competencia individual en el patinaje artístico y logró el primer lugar del programa corto en la categoría masculina, donde compite el mexicano Donovan Carrillo. Solo el estadounidense y dos competidores más superaron los 100 puntos, Malinin, dos veces campeón del mundo obtuvo 108.16 unidades totales.