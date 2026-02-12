Día 6: tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
En la jornada 6 de Milano-Cortina 2026, Gaon Choi ganó el oro en halfpipe de snowboard, la italiana Francesca Lollobrigida se coronó doble campeona en patinaje de velocidad y Alessandro Hammerle revalidó su título en boardercross, nuevas figuras y atletas que mantienen su dominio olímpico resaltaron en este día.
Gaon Choi, 17 años, gana oro en halfpipe de Milano-Cortina 2026
La surcoreana Gaon Choi, de 17 años, capturó el título olímpico en el 'halfpipe' de snowboard, al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. El segundo puesto fue para la estadounidense y favorita al oro Chloe Kim, que en los Juegos de Beijing 2022 había revalidado el título logrado cuatro años antes en PyeongChang 2018 y quedó a la espera de su tercera medalla dorada de forma consecutiva. El bronce fue de la japonesa Mitsuki Ono.
Francesca Lollobrigida, doble título
La italiana Francesca Lollobrigida se convirtió en doble medallista olímpica al ganar la medalla de oro en los 5 mil metros de patinaje de velocidad que se suma a su título de los 3 mil metros y la posicionan a sus 35 años como la más dominante en su deporte. La campeona olímpica registró un tiempo de 6:46.17 para subir a la cima del podio, la presea de plata fue para la neerlandesa Merel Conijn con 6:46.27 y el bronce se lo agenció la noruega Ragne Wiklund con 6:46.34.
Alessandro Hammerle revalida oro
El austriaco Alessandro Hammerle se proclamó campeón olímpico de boardercross de snowboard y revalidó el título logrado hace cuatro años en la justa invernal de Beijing 2022. En la final venció al canadiense Eliot Grondin, quien repitió la presea de plata de los pasados Olímpicos, en una prueba en la que otro austriaco, Jakob Dusek, ganó el bronce.