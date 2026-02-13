SI Mexico

Día 7: Tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Mikhail Shaidorov hizo historia como primer campeón olímpico de patinaje artístico de Kazajistán, mientras Johannes Klæbo alcanzó su octavo oro en esquí de fondo, igualando el récord. Allan Corona debutó como quinto mexicano en los 10 km de esquí de fondo.

Yarek Gayosso

Mikhail Shaidorov.
Mikhail Shaidorov. / Joosep Martinson/Getty Images

Sorpresa en el patinaje artístico

El kazajo Mikhail Shaidorov ––de 21 años de edad–– se convirtió hasta a sorpresa de él mismo en el primer patinador de Kazajistán en ganar el título olímpico en patinaje artístico. Los japoneses Kagiyama Yuma y Sato Shun completaron el podio, donde la estrella estadounidense Ilia Malinin quedó relegado hasta la octava posición y era quien se perfilaba como el favorito al título.

Mikhail Shaidorov.
Mikhail Shaidorov. / Sarah Stier/Getty Images
Mikhail Shaidorov e Illia Malinin.
Mikhail Shaidorov e Illia Malinin. / Jamie Squire/Getty Images
El kazajo Mikhail Shaidorov ganó la medalla de oro en el patinaje artístico varonil.
El kazajo Mikhail Shaidorov ganó la medalla de oro en el patinaje artístico varonil. / Jared C. Tilton/2026 Getty Images

Mexicano hace historia

El mexicano Allan Corona debutó en su primera experiencia olímpica y se convirtió en el quinto mexicano en la historia que compitió en la prueba de esquí de fondo en intervalos al llegar en el lugar 105 con un tiempo de 28:33.9 en 10 kilómetros.

Allan Corona.
Allan Corona. / Lars Baron/Getty Images)

Klæbo alcanza su 8º oro y empata récord olímpico

Johannes Hoesflot Klaebo.
Johannes Hoesflot Klaebo. / Lars Baron/Getty Images

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo ganó este viernes la prueba individual de 10 km libres y sumó el octavo título olímpico de su carrera, igualando así el récord histórico de oros en unos Juegos de Invierno.

Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Más deporte