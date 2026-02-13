Día 7: Tres historias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Sorpresa en el patinaje artístico
El kazajo Mikhail Shaidorov ––de 21 años de edad–– se convirtió hasta a sorpresa de él mismo en el primer patinador de Kazajistán en ganar el título olímpico en patinaje artístico. Los japoneses Kagiyama Yuma y Sato Shun completaron el podio, donde la estrella estadounidense Ilia Malinin quedó relegado hasta la octava posición y era quien se perfilaba como el favorito al título.
Mexicano hace historia
El mexicano Allan Corona debutó en su primera experiencia olímpica y se convirtió en el quinto mexicano en la historia que compitió en la prueba de esquí de fondo en intervalos al llegar en el lugar 105 con un tiempo de 28:33.9 en 10 kilómetros.
Klæbo alcanza su 8º oro y empata récord olímpico
El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo ganó este viernes la prueba individual de 10 km libres y sumó el octavo título olímpico de su carrera, igualando así el récord histórico de oros en unos Juegos de Invierno.