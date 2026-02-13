Ilia Malinin: el origen del “Dios de los saltos cuádruples”
Illia Malinin es hijo de dos patinadores olímpicos, Tatiana Malinina y Roman Skorniakov, quienes compitieron a nivel mundial y olímpico representando a Uzbekistán. Los padres de Ilia fueron entrenados al estilo soviético, incluyendo campamentos en Moscú, y vivieron y entrenaron en Tashkent, Uzbekistán, en la única pista disponible. Tras retirarse, emigraron a Estados Unidos, estableciéndose en una pista en Virginia, donde nació Ilia, su primer hijo.
Su abuelo también fue patinador y es entrenador en Rusia. Ilia comenzó a patinar desde niño, como es común en familias de origen ruso, y poco a poco se enamoró del patinaje sobre hielo. Su apellido, Malinin, fue adoptado del apellido de su madre para evitar la dificultad de pronunciar el apellido de su padre, Skorniakov.
Aunque Ilia nació y creció en Estados Unidos en un ambiente totalmente inmerso en el patinaje, inicialmente no le gustaba tanto patinar debido al frío. En cambio, mostró interés en deportes extremos y acrobáticos como el futbol y el parkour. Estas "aptitudes extras" y su gusto por la acrobacia son presentadas como elementos que hacen que su habilidad en el patinaje vaya más allá de lo clásico, confiriéndole un estilo único y diferente.
Ricardo Olavarrieta, primer patinador mexicano, cuenta en entrevista a Sports Illustrated México que esta combinación de influencias deportivas es clave para entender su capacidad para realizar saltos complejos y su reputación como el “Dios de los saltos cuádruples” y ser el primero en lograr un cuádruple Axel y aspirando a realizar siete saltos cuádruples en una rutina olímpica.
El abuelo de Ilia, también patinador y entrenador, predijo que Ilia se involucraría más en el patinaje una vez que dominara los saltos triples. Esta predicción se materializó con el tiempo. Durante la pandemia, Ilia aprendió sus primeros dos saltos cuádruples.
Un hito crucial, ocurrió en 2022, cuando Ilia se convirtió en el primer patinador en la historia en ejecutar un cuádruple Axel. Este salto, que implica girar cuatro giros y medio en el aire, era considerado un sueño inalcanzable por muchos, incluido el campeón olímpico japonés Yuzuru Hanyu, y un elemento que expertos en patinaje y física aplicada creían imposible de lograr.
La dificultad radica en la necesidad de permanecer siete décimas de segundo en el aire, generar una fuerza centrífuga gigantesca y soportar entre 3 y 4 g al aterrizar, lo que exige cualidades estructurales y musculares excepcionales. Este logro lo ha consolidado como un "fenómeno" en el deporte.
Ricardo Olavarrieta compara estos desafíos con logros pasados, destacando que el campeón olímpico estadounidense Nathan Chen estableció un récord de cinco saltos cuádruples en su rutina libre, una hazaña que en ese momento era inédita y que también fue lograda por la patinadora rusa Alexandra Trúsova. Esto habla de la evolución y el nivel de dificultad que patinadores como Ilia Malinin están superando.
Lo más destacado es que Ilia es capaz de realizar los seis tipos de saltos con cuatro giros en el aire. Además, de su habilidad única para ejecutar el famoso "Axel" con cuatro giros y medio en el aire (conocido como cuádruple Axel), siendo la única persona en el mundo reconocida por lograrlo exitosamente en un evento internacional de competencia. Este hito lo consiguió en el año 2022, cuando dicho salto fue ejecutado con éxito por primera vez.
Ilia ha roto la barrera de los 300 puntos combinados en sus rutinas, alcanzando 332 puntos, lo cual se considera "descomunal" e "impensable". Su objetivo principal en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 no es solo la medalla de oro sino realizar una rutina libre con siete saltos cuádruples (los seis tipos existentes más una repetición de uno de ellos), algo inimaginable incluso en los mejores sueños de un patinador.
Esto exige una presión muscular muy fuerte, concentrada y constante, y no cualquiera está estructuralmente apto para ello, de acuerdo con el especialista. Su experiencia previa en deportes extremos como el parkour contribuyó a esta preparación. La preparación psicológica y emocional es crucial para asumir el alto grado de riesgo de estos elementos en una competencia olímpica, dado que el cuádruple Axel, por ejemplo, era considerado un elemento imposible de lograr.
Hoy se espera que Ilia ofrezca una exhibición magistral del avance técnico del deporte, mostrando su consistencia y conceptos coreográficos innovadores, como el "Raspberry Twist" y los mortales hacia atrás, lo que lo convierte en un espectáculo y un referente del patinaje futurista.
El "Raspberry Twist” es un elemento técnico único creado por Ilia Malinin. Es una entrada a un giro que comienza como un salto árabe de gimnasia, pero en el aire realiza un giro lateral para aterrizar girando. El Giro Frambuesa ––en español–– proviene del apellido de Ilia, Malinín o Maliná, que en ruso significa “grosella o frambuesa”.
Su capacidad para realizar los seis tipos diferentes de saltos cuádruples, incluyendo el Axel cuádruple, lo posiciona como un atleta muy por encima de cualquiera, lo que sugiere que prácticamente va a recoger su medalla de oro.