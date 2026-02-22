El día que María José Hagerman descubrió su destino en el hockey sobre hielo
La primera vez que María José Hagerman tuvo contacto con el hielo fue en la misma pista donde entrenaba su hermano, aquella ubicada en la carretera México-Toluca, cerca de Vista Hermosa. En esa pista ––que ya no existe–– ocurrió un momento decisivo en su vida.
Ese día no llevaba equipo propio ni patines ajustados a su medida. Le prestaron unos y con ellos dio los primeros pasos sobre la pista helada dentro de un pequeño centro comercial. En México no era un deporte que comúnmente diera acceso a mujeres y su madre la animó a intentarlo.
En ese instante, a los 9 años de edad y a sugerencia de su madre, comenzó su carrera en el hockey sobre hielo.
"Es un deporte que no está tan desarrollado en México y hay un shock cultural al saber que hay un equipo femenil de hockey sobre hielo".- María José Hagerman
Su hermano la ayudó a elegir el lado de su stick (palo de hockey). A pesar de ser diestra, María José se sintió más cómoda jugando como zurda. Esta experiencia inicial, que incluyó aprender a patinar, elegir su stick, hacer amistades con otras niñas y con los amigos de su hermano, marcó el inicio de su trayectoria en el hockey, llevándola a participar en torneos y campamentos para mejorar su habilidad. Desde entonces, el hockey se convirtió en una parte fundamental de su vida.
Si bien ahora la Professional Women's Hockey League (PWHL) ha aumentado la visibilidad de las mujeres en el deporte, antes no era común y muy pocas mujeres lo practicaban en México. Cuenta que hay 12 pistas en todo el país, una motivación adicional para poder inspirar a nuevas generaciones.
Su motivación para elegir ser defensa fue su hermano, Gonzalo, quien también es defensa y tiene 25 años. Nadie más en su familia había practicado hockey sobre hielo antes que ellos, aunque su familia siempre ha sido deportista en general.
Su incursión en el deporte se dio porque vivieron unos años en Minnesota, Estados Unidos, donde el hockey sobre hielo es muy común debido al clima frío y la presencia de equipos locales. Su hermano Gonzalo comenzó a jugar allí a los 6 años, y ella lo hizo a los 9.
Las pistas "se abren y se cierran mucho" debido a los altos costos de mantenimiento y a que el hockey no es un deporte ampliamente practicado en México. Esta situación ha obligado a las jugadoras a buscar constantemente nuevas instalaciones. Actualmente, María José y la Selección Mexicana entrenan en Coyoacán, en una pista al aire libre, y también utilizan la pista de Metepec para torneos o campamentos, dependiendo de la disponibilidad.
En estos torneos, ha logrado consolidarse como una defensa importante en el equipo, participando activamente en los partidos. Esto contrasta con sus inicios, cuando jugaba muy poco, apenas dos minutos por partido, mientras aprendía y ganaba experiencia.
El hockey sobre hielo es un deporte de alta velocidad. Las jugadoras entran al hielo por periodos cortos, llamados "shifts", que duran entre 30 segundos y 1 minuto. Durante estos "shifts", las jugadoras deben dar su mayor esfuerzo por eso se convierte en un deporte muy exigente físicamente, similar a un entrenamiento de alta intensidad. Después de cada "shift", cambian con la siguiente línea, descansando solo en la banca.
El equipamiento básico del hockey: patines, rodilleras, medias, short, peto (protector de pecho), coderas, jersey, cuellera y casco. Aunque el equipo pueda parecer pesado, las jugadoras se acostumbran a él, estimando su peso total en unos 2 o 3 kilogramos.
"Los sueños sí se cumplen, pero la esperanza es lo último que muere".- María José Hagerman
A pesar de que el hockey sobre hielo es un deporte en desarrollo en el país, con pocas pistas, siente un gran orgullo al usar el jersey con el nombre de México. Este honor se magnifica al ser el país latinoamericano mejor clasificado en los Mundiales, razón que la motiva a inspirar a más personas a practicar el deporte.
Desde pequeña, ha tenido una inclinación por el emprendimiento. Tuvo un negocio de pasteles. Actualmente, tiene su propia empresa de productos de higiene personal, que ofrece desodorantes y jabones corporales. Además, imparte clases de emprendimiento en el Tec de Monterrey a nivel preparatoria.
"Al final como equipo y como selección femenil estamos haciendo todo lo posible por dejar huella e inspirar a otras mujeres y a niñas que jueguen este deporte".- María José Hagerman
María José habla del sueño olímpico como quien mira una nevada a lo lejos. México nunca ha tenido representación en una justa olímpica invernal a lo largo de su historia. En el fondo tiene la certeza de que, aunque el camino sea incierto, el sueño sigue deslizándose en el horizonte.