La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se podrá seguir en México a través de plataformas de televisión y streaming. El evento se llevará a cabo en Milán, Italia, con sede en el Estadio San Siro. Esta ceremonia marcará el inicio oficial de la competencia olímpica invernal que se celebrará del 6 al 22 de febrero y se celebrará este viernes a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.
¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno?
Claro Sports, YouTube Claro Sports, Televisa y VIX.
Donovan Carrillo - patinaje artístico
- Días de competencia:
- Martes 10 de febrero | 11:30 horas | Programa corto
- Viernes 13 de febrero | 12:00 horas | Programa largo
Sarah Schleper - esquí alpino femenil
- Días de competencia
- Jueves 12 de febrero | 04:30 horas | Super-G
- Sábado 15 de febrero | 03:00 horas | Slalom gigante - Descenso 1
- Sábado 15 de febrero | 06:30 horas | Descenso
Allan Corona - esquí nórdico
- Día de competencia:
- Viernes 13 de febrero | 04:45 horas | 10/intervalos
Regina Martínez - esquí de fondo
- Día de competencia:
- Jueves 12 de febrero | 06:00 horas | 10 kilómetros/intervalos
Lasse Gaxiola - esquí alpino
- Días de competencia:
- Sábado 14 de febrero | 03:00 horas | Eslalon gigante (Carrera 1)
- Sábado 14 de febrero | 06:30 horas | Eslalon gigante (Carrera 2)
- Lunes 16 de febrero | 03:00 horas | Eslalon (Carrera 1)
- Lunes 16 de febrero | 06:30 horas | Eslalon (Carrera 2)
