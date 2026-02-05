SI Mexico

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno?

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se celebrará en el Estadio San Siro, en Milán, Italia. Podrá verse en México el viernes 6 de febrero de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro.

Yarek Gayosso

La delegación mexicana compitió en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing 2022. / Matthew Stockman/Getty Images

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se podrá seguir en México a través de plataformas de televisión y streaming. El evento se llevará a cabo en Milán, Italia, con sede en el Estadio San Siro. Esta ceremonia marcará el inicio oficial de la competencia olímpica invernal que se celebrará del 6 al 22 de febrero y se celebrará este viernes a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

Claro Sports, YouTube Claro Sports, Televisa y VIX.

Donovan Carrillo - patinaje artístico

Donovan Carrillo. / Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
  • Días de competencia:
  • Martes 10 de febrero  | 11:30 horas  | Programa corto
  • Viernes 13 de febrero  | 12:00 horas  | Programa largo

Sarah Schleper - esquí alpino femenil

Sarah Schleper. / Christian Bruna/Getty Images
  • Días de competencia
  • Jueves 12 de febrero | 04:30 horas | Super-G
  • Sábado 15 de febrero | 03:00 horas | Slalom gigante - Descenso 1
  • Sábado 15 de febrero | 06:30 horas | Descenso

Allan Corona - esquí nórdico

Allan Corona. / Especial.
  • Día de competencia:
  • Viernes 13 de febrero | 04:45 horas | 10/intervalos

Regina Martínez - esquí de fondo

Regina Martínez. / Matthias Hangst/Getty Images
  • Día de competencia:
  • Jueves 12 de febrero | 06:00 horas | 10 kilómetros/intervalos

Lasse Gaxiola - esquí alpino

Lasse Gaxiola. / Especial.
  • Días de competencia:
  • Sábado 14 de febrero | 03:00 horas | Eslalon gigante (Carrera 1)
  • Sábado 14 de febrero | 06:30 horas | Eslalon gigante (Carrera 2)
  • Lunes 16 de febrero | 03:00 horas | Eslalon (Carrera 1)
  • Lunes 16 de febrero | 06:30 horas | Eslalon (Carrera 2)
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

