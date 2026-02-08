Donovan Carrillo: Análisis del patinador mexicano por Ricardo Olavarrieta
Ricardo Olavarrieta, primer patinador mexicano sobre hielo, analiza la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
El especialista en esta disciplina para la que compitió en dos justas olímpicas ––Calgary 1988 y Albertville 1992–– destaca que la competencia de Donovan en la justa invernal irá más allá del resultado numérico.
Lo presenta como un "punto de inspiración" y un "referente" para una vasta comunidad en Hispanoamérica que comparte idioma y cultura. Su logro de una segunda calificación olímpica en patinaje artístico, un deporte que ha evolucionado de triples a cuádruples en el nuevo sistema de evaluación, demuestra un "trabajo" y "talento" considerables, comparte Olavarrieta en entrevista para Sports Illustrated México.
Ricardo enfatiza que el "número en un papel no te indica realmente quién eres" ni el esfuerzo detrás del logro. “La participación de Donovan es como un regalo que inspira a la comunidad a creer que un sueño es posible". Llegar a unos Juegos Olímpicos es en sí mismo un "festejo" y la “culminación”, es por esta razón que “su presencia es crucial para las futuras generaciones en México y Hispanoamérica, al demostrar que es posible alcanzar este nivel”.
A tomar en cuenta:
Programa Corto: es considerado "técnico" y es una parte fundamental de la evaluación, aporta el 33.3 por ciento de la calificación total. Consta de siete elementos, incluyendo tres saltos, tres giros y una secuencia de pasos. La mesa técnica es la encargada de evaluar la dificultad de estos elementos.
Salto Axel: Es uno de los tres saltos obligatorios en el programa corto. Es un salto "muy especial" y "traicionero" porque es el único que se inicia deslizándose hacia adelante, despega hacia adelante y aterriza hacia atrás, lo que implica que añade medio giro más que otros saltos. Su dificultad y propensión a errores justifican su inclusión en el programa técnico.
Combinación de saltos: Se exige una combinación de al menos dos saltos triples. No cumplir con este mínimo resultaría en una penalización, deducción o incluso la anulación del valor del elemento.
Salto individual: Además del Axel y la combinación, se requiere un salto individual que debe ser, como mínimo, un triple. Un salto doble en esta posición no recibiría ningún valor.
Evolución de la dificultad: la nueva generación de patinadores está "forzando la vara" al incluir saltos cuádruples (de cuatro giros) en sus rutinas cortas, a menudo combinándolos con saltos triples o dobles.
Naturaleza anaeróbica de la rutina: el programa corto es una rutina anaeróbica, lo que significa que no permite el uso del sistema de oxigenación como una rutina libre. Los elementos se suceden rápidamente, sin tiempo para recuperarse, lo que exige una preparación física y mental extrema para soportar la acumulación de ácido láctico y la fatiga muscular.
Una secuencia de pasos: Se califica la habilidad del patinador para manipular y controlar las cuchillas en el hielo, así como la limpieza con la que se "dibujan" figuras en el hielo, lo cual es un vestigio del patinaje antiguo y el origen del término "patinaje de figura".
Los Jueces evalúan:
Presentación: Se refiere a cómo el patinador interpreta y presenta su relación con la música.
Composición: Evalúa cómo se utiliza la pista de hielo, la distribución de los elementos, la originalidad en relación con la música y el plan corporal del patinador, comparándolo con una obra de arte.
Habilidades de Patinaje o Skating Skills: : Mide la habilidad del patinador para moverse en el hielo, el dominio y control de sus cuchillas, el uso imperceptible de aceleraciones y desaceleraciones, y la facilidad de desplazamiento en concordancia con el concepto musical.
La rutina corta contribuye con el 33.3% de la marca total del patinador, mientras que la rutina libre aporta el 66.7%.
En las tierras itálicas Donovan Carrillo competirá al ritmo de Hip Hip Chin Chin en el programa corto; en el libre, un Remix de Elvis Presley y en la apertura, My Way.
- Días de competencia:
- Martes 10 de febrero | 11:30 horas | Programa corto
- Viernes 13 de febrero | 12:00 horas | Programa largo