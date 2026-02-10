Donovan Carrillo debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Donovan Carrillo compitió en los Juego Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 al ritmo de Hip Hip Chin Chin en el programa corto.
Al momento, se ubicó parcialmente en la tercera posición con una puntuación de 75.56 unidades en tierras itálicas y a falta de que terminen de competir sus rivales se confirmaría su participación en el programa largo, al que llegaría por segunda ocasión después de Beijing 2022.
Los mejores 24 de 29 participantes acceden a la Final que se celebrará el próximo viernes a las 12:00 horas.
"Es una experiencia mágica sin duda alguna, solo estar en los Juegos Olímpicos es inspirador, es un gran premio estar aquí para todos los deportistas por todo el esfuerzo y dedicación. Ser parte de la historia es un gran premio".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
Información en desarrollo
Se dirigió a una de las cámaras que lo seguían y lanzó a un saludo a su país: “Besos para México. Los sueños se hacen realidad”.
"Poner a México en el mapa es un gran plus, esperemos que con el paso del tiempo y los años no nada más haya uno sino que cada vez seamos más".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
"Hice mi trabajo y por eso me mantengo optimista, he entrenado muy duro y merezco estar en la final".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
"Es algo magnifico, ser parte de estos deportistas de nuestro país, yo fui uno de esos niños, me inspiran a dar lo mejor de mí, que nunca se rindan pese a las adversidades que se encuentren".- Donovan Carrillo, patinador mexicano