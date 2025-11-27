Donovan Carrillo: el patinador que encontró el destino en el hielo
Después de 18 años sobre el hielo, Donovan Carrillo será reconocido con el Premio Nacional de Deportes (PND) por Trayectoria destacada en el deporte Mexicano. Su participación en unos Juegos Olímpicos y la reciente clasificación a su segunda cita olímpica lo distinguen como la figura emblemática del patinaje artístico mexicano, en un país de falta de tradición invernal.
En el hielo Donovan encontró su destino. Él mismo suele decir que todos tienen uno, pero es la duda, cuando aparece, la que puede alejarte del camino. Y él nunca dudó. No dejó que la duda le hiciera sombra.
"Los sueños están ahí, pero hay que creer en ellos y sobre todo en uno mismo. Aquellas metas que más trabajo me han costado son las que más valoro y atesoro".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
Se forjó en un país donde las únicas pistas de hielo estaban dentro de las plazas comerciales. La distancia, los escasos recursos y la improbabilidad de un sueño ahí estaban, pero él eligió creer.
Ahí entre giros y saltos que desafían la lógica encontró la certeza de quién era y hacia dónde ir.
Años después ese niño de Jalisco ––que nació en un país donde el invierno es un rumor lejano–– se plantó frente al mundo en un escenario reservado para las potencias del hielo: los Juegos Olímpicos de Invierno.
En Beijing 2022 escribió una página inédita para el deporte mexicano. Se convirtió en el primer mexicano en 30 años en competir en unos Juegos de Invierno y el primero en la historia del país en participar en un programa largo, en un deporte donde hay riesgo, precisión y algo parecido a la gracia.
"Desde muy chico tenía la inquietud de representar algún día a mi país en unos Juegos Olímpicos. Lo que comenzó como un sueño posteriormente fue una meta".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
Al terminar su participación habló casi de inmediato sobre los siguientes Juegos Olímpicos en 2026. "Mi participación en Beijing es el inicio de algo más grande. Trabajaré más duro y buscaré una dificultad técnica más compleja, principalmente en los saltos". No lo dijo como una promesa, lo aseguró con la serenidad de quien alcanza ver el futuro.
"Cada uno de nosotros tenemos un destino y muchas veces no llegamos a él por dudar de nosotros mismos o por escuchar a tras personas que nos dicen que va a ser imposible".- Donovan Carrillo, patinador mexicano
Desde ahí tenía claro que Milán-Cortina 2026 no sería una continuación, pero sí una reinvención. Comenzó su preparación hacia su segunda clasificación a la justa olímpica, que logró en septiembre de este año.
Su primera estación en este nuevo trayecto fue recientemente en Georgia, donde pulió saltos, secuencias y la solidez mental que exige el deporte.
Ha patinado al compás de Juan Gabriel, Carlos Santana y Elvis Presley. Se apropia de la pista como si fuera su escenario y no solo una superficie.
Desde su primera participación en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022 hasta su clasificación a Milán-Cortina 2026, Donovan patina siguiendo los trazos de ese destino que encontró sobre el hielo.