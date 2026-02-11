Cómo se prepara Donovan Carrillo cuando está fuera del hielo
No todo el entrenamiento de Donovan Carrillo ocurre sobre la pista.
En un rincón del complejo, donde entrena de base en Toronto, se encuentra un espacio peculiar llamado The Rotation Room. Este lugar en particular permite a los patinadores practicar saltos de giros en el piso colgados de un arnés especial que funciona como un resorte sobre un riel. Es como el laboratorio de sus sueños.
Esto le permite entrenar la técnica de saltos complejos como el triple axel o los cuádruples sin riesgo a lastimarse, una particularidad que no todas las pistas de hielo tienen en el mundo. Suspendido en el aire practica saltos y giros, que sobre el hielo, duran apenas segundos.
Ahí no hay jueces ni público, solo la voluntad de superarse. Ahí puede fallar, ajustar y repetir hasta que el cuerpo comprenda el movimiento.
"Me siento muy emocionado, esta emoción es el resultado de muchos años de esfuerzo, sacrificio mío y de mi familia, un esfuerzo en conjunto de muchas personas que han confiado en mi sueño".- Donovan Carrillo
Su preparación física en este ciclo olímpico se ha basado en trabajo de gimnasio, control de indicadores biométricos y entrenamiento funcional. Ha dado como resultado un Donovan más estilizado, con piernas fuertes y una resistencia que sobresale en la pista helada.
Estas cualidades son esenciales para ejecutar los elementos técnicos de mayor complejidad en su programa como los saltos cuádruples y el triple axel, donde tuvo una deducción en el programa corto o técnico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
En su día a día presencial en Toronto, trabaja con su entrenador Mike Gilman y Jonathan Mills, además de colaborar con expertos en giros y coreografía, como el renombrado coreógrafo francés Benoit Richaud y Román Hagenager, especialista en ice dance. Este amplio y creciente equipo le permite combinar técnica y expresión artística, algo fundamental para competir al más alto nivel.
En entrevista con Sports Illustrated México, Donovan revela cómo elige las canciones ––que no son un simple acompañamiento sino un punto de partida––. La descubre en los momentos más cotidianos.
En un viaje largo con los audífonos puestos, en un fragmento que aparece por azar en TikTok y cuando algo le eriza la piel no duda en guardarlo.
“Al final de la temporada evaluamos con los entrenadores y los coreógrafos lo que tenemos planeado para la siguiente temporada. Entre propuestas tratamos de llegar a un punto intermedio de canciones que nos gustan a todos y trabajamos sobre esa línea”, comparte el patinador mexicano en videollamada desde Toronto, su base de entrenamiento.
"Cada patinador tiene la manera de traducir sus emociones a través del movimiento. Se siente increíble la adrenalina de caer en un cuádruple, pero simplemente patinar y expresar lo que uno lleva en el corazón".- Donovan Carrillo
Así entre propuestas buscan un punto exacto donde todos coincidan. La música deja de ser solo un sonido y se convierte en un programa. Para Donovan es un acto de equilibrio desde que encuentra una canción hasta que la monta y la presenta para deslizarse ante el público e inundar la arena de música.
Desde sus primeros Juegos Olímpicos en Beijing 2022 a estos en Milano-Cortina 2026 ha experimentado una transformación profunda. No solo se trata de técnica y la complejidad de los saltos.
Dice que ha aprendido a disfrutar el proceso y entrenar con alegría en el día a día. Entre una experiencia olímpica y otra hay más que cuatro años.
"Me he puesto a llorar más liberando emociones en las prácticas, en competencias están en el otro extremo más como de alegría y felicidad".- Donovan Carrillo
"Pasó de todo, hice, aprendí y disfruté, me caí y patine mal. Todo lo que tenía que pasarme me pasó para convertirme y llegar a esta segunda cita olímpica".- Donovan Carrillo