Donovan Carrillo hace historia con triple récord personal en el Skate America 2026

Donovan Carrillo firmó una actuación histórica para su carrera. El patinador artístico mexicano conquistó los mejores puntajes de su trayectoria y estableció un triple récord personal durante su participación en el Skate America 2026.

El evento, celebrado en Everett, Washington, en Estados Unidos, fue testigo de una noche de pura inspiración para el deportista tapatío de 26 años. Tras presentar sus rutinas sobre el hielo, consiguió 86.49 puntos en el programa corto y una marca de 153.89 en el programa libre, sumando un total de 240.38 unidades.

Lo más relevante es que cada una de estas cifras representaron los puntajes más altos de su carrera dentro de una competencia oficial de la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Cabe señalar que su programa corto fue el tercero mejor calificado del certamen, mientras que con su programa libre registró el quinto puntaje más alto de toda la competencia. Al final, terminó en el quinto puesto general, a solo ocho puntos del podio, el cual fue conformado por el israelí Tamir Kuperman (248.55 puntos), el italiano Daniel Grassl (274.73 puntos) y el estadounidense Ilia Malinin (284.31 puntos).

Donovan Carrillo, de vuelta a casa para patinar en México a final de año

Entre sus próximas presentaciones destaca su regreso a tierras tapatías para encabezar el espectáculo de exhibición “Passion Tour”. Se trata de un evento producido por el propio patinador jalisciense, el cual se celebrará en su ciudad natal el próximo 19 de diciembre en el Polideportivo López Mateos, de Guadalajara.

A lo largo de esta gala realizará algunas de sus mejores rutinas y contará con invitados de talla mundial como la reciente ganadora del oro olímpico en Milano-Cortina 2026, Alysa Liu; el medallista de bronce en Sochi 2014, Jason Brown; y la subcampeona mundial de 2023, Lee Hae-in, entre otras figuras por confirmar.