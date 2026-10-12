¡Viva México! Donovan Carrillo remonta y conquista el oro en Escocia

Donovan Carrillo ganó la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026, un torneo internacional de patinaje artístico disputado el 10 y 11 de octubre en Dundee, Escocia. El mexicano terminó con 234.63 puntos y superó al israelí Mark Gorodnitsky, quien consiguió 217.46 puntos; y al suizo Ean Weiler, tercero con 196.41.

El torneo se realiza junto a patinadores de categorías juveniles y mayores en pruebas individuales y de parejas. Cada deportista expone primero una rutina corta y después una más extensa. Los puntos de ambas presentaciones se suman para definir al ganador. El Tayside Trophy forma parte del calendario internacional y se presenta bajo las reglas de la Unión Internacional de Patinaje.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia Lechuga completa su colección mundial con oro en Ámsterdam 2026

Carrillo obtuvo 73.51 puntos en el programa corto y comenzó la jornada final en el segundo lugar. Para esta presentación utilizó una mezcla de “Ave Cesaria” y “Alors on danse”, dos canciones del artista belga Stromae. La primera es un homenaje a Cesária Évora, cantante de Cabo Verde conocida como “la diva de los pies descalzos”, mientras que la segunda convirtió a Stromae en una figura internacional con su ritmo electrónico. Los jueces le descontaron un punto por una infracción de tiempo y quedó a 8.03 puntos de Gorodnitsky, quien lideraba la competencia.

La clasificación cambió durante el programa libre del domingo. Carrillo presentó una rutina inspirada en Egipto, en la que interpreta a un faraón que despierta después de miles de años, y recibió 161.12 puntos, la calificación más alta de esa parte del torneo. Gorodnitsky recibió 135.92 puntos en el programa libre, 25.20 menos que Carrillo. Con esa ventaja, el mexicano remontó y ganó el oro con 17.17 puntos más que el israelí al sumar las dos presentaciones.

En 2023, Carrillo ganó la plata en este torneo con patines prestados, después de que una aerolínea extraviara su equipaje. Tres años después regresó a Dundee, sumó 33.52 puntos más que en aquella ocasión y conquistó su primer oro en el Tayside Trophy.

Carrillo, de 26 años, comenzó esta campaña después de disputar sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. En Milano Cortina 2026 avanzó al programa libre y terminó en el lugar 22, el mismo puesto que había conseguido cuatro años antes en Beijing. Carrillo llegó a Escocia después de terminar en el lugar 19 del Mundial de Patinaje Artístico en marzo y ganar una medalla de plata en Canadá en agosto, en la Skate Ontario Sectional Series. Con su triunfo en Dundee consiguió su primer título internacional de la temporada 2026-2027.