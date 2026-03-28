Donovan Carrillo termina Top 20 del mundo
El patinador mexicano Donovan Carrillo cerró su temporada dentro del Top 20 mundial.
En la pista helada de Praga, registró un total de 219.74 unidades de la suma de 140.09 puntos en su programa libre y 79.65 en el corto para colocarse en la decimonovena posición.
"A partir de aquí seguiré construyendo. Quiero desarrollar más mi deporte en México. Ojalá algún día podamos tener un campeonato como este, sería increíble".- Donovan Carrillo
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El mexicano llegó a la Final de este sábado al quedar entre los 24 mejores patinadores tras presentar la rutina corta pese a sufrir una deducción de un punto en una caída.
Hoy en el programa largo se presentó a ritmo de Elvis Presley y las caídas le restaron en la calificación.
"Estoy contento con mi resultado aunque tuve errores. Fue una experiencia muy buena y me voy con la tarea de pulir mis rutinas para obtener mejores puntajes".- Donovan Carrillo
Sin embargo, esta es su segunda mejor actuación mundialista por detrás de su decimoquinto lugar en 2024.
Hace un mes el mexicano terminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, donde mejoró su marca personal en programas largos con 143.50 puntos e igualó el lugar 22 de Beijing 2022.