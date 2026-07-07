El Dream Team de Arrow McLaren: Dixon, Rosenqvist y O'Ward, para conquistar la Indy 500
Arrow McLaren armó un equipo de ensueño para la temporada 2027 de la IndyCar. La escudería anunció el fichaje de Scott Dixon, seis veces campeón de la serie, y el regreso de Felix Rosenqvist, ganador vigente de las 500 Millas de Indianápolis, para correr junto a Pato O'Ward. A ellos se suma Ryan Hunter-Reay, campeón de la Indy 500 en 2014, que manejará un cuarto auto en la edición 111 de la mítica carrera. Pocas veces se había visto una alineación con tanto palmarés junto.
El movimiento más fuerte es el de Scott Dixon. La leyenda neozelandesa deja Chip Ganassi Racing después de 25 temporadas, el único equipo de su carrera, donde ganó seis títulos y construyó una historia irrepetible. Dixon es el segundo máximo ganador en la historia de la IndyCar con 59 victorias, solo por detrás de A.J. Foyt, y llega a Arrow McLaren con hambre de más. Su salida de Ganassi es de esos terremotos que sacuden a todo el paddock.
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El regreso de Felix Rosenqvist le pone el toque emotivo al anuncio. El sueco ya corrió para Arrow McLaren de 2021 a 2023 y ahora vuelve a casa como el gran héroe del momento: ganó la Indy 500 de este año en el final más cerrado en los más de cien años de historia de la carrera, por apenas 23 milésimas sobre David Malukas. Rosenqvist reencuentra a Pato O'Ward, con quien forjó una amistad tan fuerte que el mexicano fue su padrino de bodas.
En el centro de todo sigue Pato O'Ward, el corazón del proyecto. El mexicano es el único piloto que Arrow McLaren mantuvo firme entre tantos cambios de los últimos años, y llega a este superequipo en su mejor momento, con su décima victoria en la serie recién lograda en Mid-Ohio y con la ilusión intacta de ganar una Indy 500 que ya le negó dos segundos lugares. Ahora tendrá de compañeros a dos campeones de la carrera que más desea.
La idea detrás de esta alineación es clara: ganar la Indy 500 y pelear el campeonato. McLaren no gana las 500 Millas desde 1976, cuando Johnny Rutherford se llevó la victoria, y esa sequía de medio siglo es justo lo que este dream team busca romper. La marca también persigue la Triple Corona del automovilismo, que exige ganar la Indy 500, las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco.
Los números del proyecto impresionan. Entre los cuatro pilotos suman decenas de victorias en la serie, y de cara a la Indy 500 de 2027 el equipo contará con tres ganadores de la carrera: Dixon, Rosenqvist y Hunter-Reay, además de un O'Ward que ha terminado dos veces segundo. Juntos han liderado más de mil vueltas en el óvalo de Indianápolis a lo largo de sus carreras.
No todo fue alegría en el anuncio. Para abrir espacio, Arrow McLaren dejó ir a Christian Lundgaard y a Nolan Siegel. El caso de Lundgaard llama la atención, porque el danés ha tenido una gran temporada, con dos victorias y un tercer lugar en el campeonato, y ambos pilotos ya recibieron permiso para buscar asiento en otros equipos para 2027.
Con Dixon, Rosenqvist, O'Ward y Hunter-Reay, Arrow McLaren mandó un mensaje al resto de la parrilla. Es una apuesta enorme, cargada de experiencia, talento y química, con un objetivo que la marca persigue desde hace casi cincuenta años. El dream team ya está armado. Ahora falta lo más difícil: convertir todo ese palmarés en victorias.