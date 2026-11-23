El IRONMAN Cozumel 2026, celebrado este domingo dejó tres nuevas marcas nacionales en el triatlón de larga distancia. El mexicano Eduardo Pérez Sandi terminó en el puesto 15 de la categoría masculina con 7 horas, 55 minutos y 46 segundos, superando su propio récord nacional del año pasado. Por su parte, el neerlandés Youri Keulen ganó la competencia masculina con 7:24:34, mientras que la austriaca Lisa Perterer conquistó la prueba femenina por segundo año consecutivo con 8:21:56.

Los tres consiguieron los mejores tiempos registrados por atletas de sus respectivos países en una competencia de 3.8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42.2 de carrera a pie.

Pérez Sandi rebajó en dos minutos y 12 segundos los 7:57:58 que había registrado en el IRONMAN Arizona de noviembre de 2025, cuando se convirtió en el mexicano más rápido en completar la distancia. En Cozumel salió del agua después de 44 minutos y cuatro segundos, completó el ciclismo en 4:18:10 y terminó los 42.2 kilómetros del maratón en 2:48:30, el octavo mejor parcial entre los profesionales masculinos.

Tras la competencia, el triatleta compartió un mensaje en Instagram: “Hoy viví algo mucho más grande que cualquier tiempo, récord o medalla. Viví la fortuna de compartir este momento con ustedes”. También aseguró que este resultado representa apenas el comienzo.

Youri Keulen consigue su primera victoria en la distancia completa

En la competencia masculina, Youri Keulen consiguió su primera victoria en un IRONMAN de distancia completa con un tiempo de 7:24:34, la mejor marca registrada por un neerlandés en esta modalidad.

El alemán Lasse Nygaard Priester, quien debutaba en la distancia completa, mantuvo una ligera ventaja durante la primera mitad del maratón, pero Keulen lo rebasó antes del kilómetro 28 y completó los 42.2 kilómetros en 2 horas, 40 minutos y 5 segundos.

Priester terminó segundo con 7:30:23, seguido del italiano Michele Sarzilla, quien cruzó la meta en 7:30:33. Keulen llegó a Cozumel después de haber finalizado noveno en el Campeonato Mundial de IRONMAN de Kona en octubre.

Lisa Perterer repite victoria y establece una nueva marca austriaca

En la categoría femenina, Lisa Perterer ganó el IRONMAN Cozumel por segundo año consecutivo con un tiempo de 8:21:56, siete minutos y 33 segundos menos que en 2025.

La austriaca completó el ciclismo en 4:26:46 y comenzó el maratón con más de seis minutos de ventaja sobre la alemana Anne Reischmann. Durante los últimos 42.2 kilómetros, la sueca Anna Bergsten recortó la diferencia, pero Perterer conservó el primer lugar.

Bergsten terminó segunda con 8:24:15 y la suiza Loanne Duvoisin fue tercera con 8:25:40. Con este resultado, Perterer también estableció la mejor marca registrada por una austriaca en la distancia completa y superó el mejor tiempo femenino de Cozumel en las ediciones con natación completa, que pertenecía a Sara Svensk desde 2021.

¿Por qué Cozumel es escenario de tiempos tan rápidos?

Una de las particularidades del IRONMAN Cozumel es la corriente marina favorable que ayuda a los participantes a completar más rápido el segmento de natación. Keulen reconoció esta circunstancia después de su victoria y señaló que no sería justo comparar directamente su tiempo con el de otras competencias.

Aunque en la edición de 2023 se registraron tiempos totales más rápidos, aquel año se canceló el segmento de natación, por lo que los resultados no son equivalentes a los de una prueba completa.

Esta diferencia también es importante al hablar de récords nacionales en IRONMAN: a diferencia de otras disciplinas, los tiempos no se homologan como récords oficiales debido a las variaciones de recorrido y condiciones entre competencias. Sin embargo, sirven como referencias históricas para identificar las mejores actuaciones de cada país.

Entre las mexicanas, Arlette González terminó novena de la categoría profesional con 9:01:15. En la rama masculina, Pérez Sandi volvió a bajar de las ocho horas y mejoró por segunda ocasión consecutiva la referencia mexicana, en una edición que también dejó nuevas marcas para Países Bajos y Austria.