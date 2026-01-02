El camino de los deportistas mexicanos rumbo al 2026
Los clavados son el deporte que más medallas olímpicas ha dado a México, con un total de 17 preseas. El año pasado el equipo tricolor logró su mejor actuación en un Campeonato Mundial con siete medallas. En esta temporada la Selección Mexicana afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), en República Dominicana, como el evento que marca el inicio del ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.
El primer evento registrado en el calendario de World Aquatics es la Copa del Mundo de Montreal, que se desarrollará del 26 de febrero al 1 de marzo 2026. Después, la Copa del Mundo de Guadalajara, que se realizará por segundo año consecutivo en el país, y se celebrará del 5 al 8 de marzo. Y, luego, la Super Final de la Copa del Mundo en Beijing, del 1 al 3 de mayo.
La actividad continuará en los JCC, del 24 de julio al 8 de agosto, evento donde México es el actual campeón de la disciplina. En San Salvador 2023 el país logró 9 medallas en clavados: 4 oros, 2 platas y 3 bronces. Previamente, en Barranquilla 2018, 13 medallas: 6 oros, 4 platas y 3 bronces.
Sin embargo, en la edición anterior Colombia fue un rival cercano y la diferencia final se definió por dos bronces a favor del conjunto mexicano. Para la justa de República Dominicana 2026 se espera que, una vez más, México imponga su hegemonía en esta disciplina de apreciación con una generación liderada por la experiencia de los medallistas olímpicos Osmar Olvera, Juan Celaya y Gaby Agúndez, Alejandra Estudillo como estrella emergente y las jóvenes promesas de 14 años, las gemelas Mía y Lía Cueva ––el equipo buscará previamente su clasificación a la justa regional que cumplirá su centenario.
Mexicanos a seguir en el 2026:
Renata Zarazúa
La tenista mexicana Renata Zarazúa será una de las primera mexicanas a seguir en el Abierto de Australia, su décimo Grand Slam, pero el noveno de manera consecutiva y que se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero. La mejor singlista mexicana buscará superar la segunda ronda a la que llegó el año pasado en Melbourne.
Isaac del Toro
Isaac del Toro tiene, hasta el momento, siete competencias programadas para el primer semestre de la temporada 2026 después de 18 victorias este año con el UAE Team. El joven ciclista mexicano, de 22 años, asumirá el rol principal del UAE Tour 2026, la carrera de casa del conjunto emiratí –– una de las citas más importantes del inicio de temporada––, que se disputará del 16 al 22 de febrero y competirá por primera vez en el Tour de Francia, dos de las rodadas más destacadas de su calendario.
Entre los retos más emblemáticos destacan Strade Bianche y Milano-Sanremo, dos monumentos del ciclismo donde Del Toro buscará consolidarse frente a la élite en recorridos técnicos y de gran desgaste.
A esto se suman vueltas de alto nivel como Tirreno-Adriatico e Itzulia Basque Country, competencias tradicionales para ciclistas completos, donde el mexicano puede aspirar a protagonismo en la general en etapas clave. La temporada se completará con el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, antesala ideal para el gran objetivo del año: el Tour de Francia.
Debido a la rodada francesa Isaac no podrá competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 porque el Tour de Francia inicia del 4 al 26 de julio, fechas que coinciden con el arranque de la justa regional.
- 16.02 UAE Tour
- 07.03 Strade Bianche
- 09.03 Tirreno-Adriatico
- 21.03 Milano-Sanremo
- 06.04 Itzulia Basque Country
- 07.06 Tour Auvergne - Rhône-Alpes
- 04.07 Tour de Francia
Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno
Donovan Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, que se efectuarán del 6 al 22 de febrero, en Milano-Cortina. En las tierras itálicas competirá al ritmo de Hip Hip Chin Chin en el programa corto; en el libre, un Remix de Elvis Presley y en la apertura, My Way, una canción que su abuela le ha pedido por incontables años.
Alegna González
La subcampeona del mundo Alegna González está en búsqueda de competir en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipos que se disputará en Brasilia, Brasil el próximo 12 de abril. Y en su calendario tiene en la mira competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia en la que haría su debut.
Selección Mexicana de Flag Football
La mariscal de campo Diana Flores y el equipo mexicano de Flag Football destacarán este año con su participación en el Mundial de Flag Football , del 13 al 16 de agosto, en Dusseldorf, Alemania, donde 16 equipos estarán en búsqueda del título. México se quedó con la plata en Finlandia 2024 al perder contra Estados Unidos.
Sergio Checo Pérez
Este año marca el regreso de Sergio Checo Pérez en la Fórmula Uno después de terminar su relación con Red Bull y unirse a las filas de Cadillac. El mexicano abrirá su participación en el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026, del 6 al 8 de marzo en el circuito de Melbourne.