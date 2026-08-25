El campeón contra la multitud: los retos que enfrentan a las estrellas con los aficionados
Los grandes campeones suelen competir contra los mejores atletas de su disciplina, pero el entretenimiento deportivo encontró otra forma de exhibir su talento: colocarlos frente a decenas de aficionados bajo reglas que reduzcan su ventaja. El profesional conserva su experiencia, pero debe comenzar desde atrás, enfrentar una superioridad numérica o aceptar condiciones diseñadas para que la derrota parezca posible.
Max Verstappen será el siguiente protagonista de esta fórmula. El 16 de septiembre, el tetracampeón mundial de Fórmula 1 participará en “Max vs 100”, una carrera especial de karting en Silverstone. El neerlandés partirá desde la posición 101 y tendrá que superar a todos sus adversarios antes de que se agote el tiempo.
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La competencia contará con un circuito diseñado por David Terrien para colocar 101 karts en pista. La parrilla reunirá a deportistas, creadores de contenido, streamers, personalidades de los medios y aficionados. Entre los primeros nombres confirmados aparecen el ultramaratonista Arda Saatçi, el especialista en tiro de baloncesto Chris “Lethal Shooter” Matthews, el ciclista de montaña Matt Jones y los streamers TheGrefg, Caedrel y TheDonato.
Como preparación para el evento, Red Bull realizó una versión reducida del desafío en Silverstone con 50 karts. No fue una edición anterior ni una carrera en la que participara Verstappen, sino una prueba técnica para comprobar el circuito, las reglas y el tiempo necesario para atravesar una parrilla tan numerosa. Sebastian Job, bicampeón mundial de iRacing y piloto de Red Bull Sim Racing, probó el formato junto con David Terrien y reconoció que completar la misión dentro del tiempo establecido resultó complicado incluso con la mitad de los rivales.
Ese ensayo confirmó que el principal obstáculo para Max no será la velocidad individual de sus adversarios, sino la cantidad de vehículos que encontrará en el camino. Verstappen tendrá que superar al doble de participantes que Job, encontrar espacios, anticipar movimientos y evitar que quienes ocupen las primeras posiciones acumulen una ventaja imposible de recuperar.
Aunque su escala resulta novedosa para el automovilismo, el concepto tiene antecedentes directos en otros deportes. Uno de los más parecidos ocurrió en el Red Bull Foxhunt de 2016. Rachel Atherton, campeona mundial de descenso en ciclismo de montaña, comenzó 150 metros detrás de más de 200 participantes y tuvo que perseguirlas hasta la meta.
Atherton sufrió una ponchadura casi inmediatamente, pero consiguió superar a 144 ciclistas. Su velocidad era superior a la de la mayoría del grupo, aunque el reducido espacio del recorrido y la cantidad de rivales limitaron su avance. Verstappen enfrentará un problema similar: el talento no garantiza el triunfo cuando una multitud bloquea el camino.
El atletismo produjo otro caso todavía más cercano por la cantidad de participantes. En octubre de 2025, Melissa Jefferson-Wooden se enfrentó a cien estudiantes varones de la Universidad de Carolina del Norte en una carrera organizada para un video de MrBeast. Cualquier participante que pudiera vencerla recibiría 100 mil dólares.
La estadounidense llegó pocas semanas después de conquistar tres medallas de oro en los Campeonatos Mundiales de Tokio: 100 metros, 200 metros y relevo 4x100. Jefferson-Wooden derrotó al grupo, aunque uno de los estudiantes terminó a pocos metros de ella. La carrera no tuvo cronometraje oficial y, por lo tanto, no contó como una competencia reconocida, pero cumplió su propósito: mostrar de manera sencilla la distancia que separa a una campeona mundial de una persona sin preparación profesional.
Los enfrentamientos entre figuras y aficionados también encontraron un espacio importante dentro de las plataformas digitales. En 2024, Cristiano Ronaldo, Tom Brady, Noah Lyles, Bryce Harper y Bryson DeChambeau aceptaron retos adaptados a sus respectivas disciplinas contra participantes comunes. El evento culminó con pruebas de habilidad entre Cristiano y un aficionado por un premio de un millón de dólares.
Un año después, Neymar, Stephen Curry, Serena Williams y Aaron Judge participaron en una producción similar. Serena tuvo que sacar contra cuatro personas al mismo tiempo; Curry disputó pruebas de tiro y Neymar afrontó desafíos de futbol por un premio máximo de 500 mil dólares. Las condiciones cambiaron en cada caso para ofrecer al aficionado una posibilidad que no tendría dentro de una competencia oficial.
Estos espectáculos parten de un principio común: el profesional necesita una desventaja para que el resultado conserve incertidumbre. Ante un solo rival, la superioridad técnica suele decidir el duelo. Frente a cien personas, la cantidad, el tráfico y el margen de error alteran por completo la prueba.
También ofrecen una forma inmediata de explicar la grandeza de un atleta. Las estadísticas y los campeonatos requieren contexto; observar a una velocista superar a cien hombres o a una ciclista atravesar un grupo de 200 rivales permite comprender su nivel en cuestión de segundos. La competencia abandona temporalmente sus reglas tradicionales y convierte la diferencia entre la élite y el público en el centro del espectáculo.
“Max vs 100” pertenece a esa misma evolución. Verstappen regresará al karting, la disciplina en la que inició su trayectoria a los cuatro años, pero lo hará bajo condiciones que jamás encontraría en una carrera convencional. No necesitará vencer a otro campeón mundial ni marcar la vuelta más rápida. Su misión será atravesar una multitud completa antes de que termine el tiempo.
Rachel Atherton ya demostró que una campeona puede quedar atrapada por la cantidad de rivales. Melissa Jefferson-Wooden confirmó que incluso cien participantes pueden resultar insuficientes frente a una de las mujeres más rápidas del mundo. Ahora Verstappen intentará comprobar hasta dónde puede llegar el talento de un piloto cuando el principal adversario no es una persona, sino todo el grupo.