El Comité Olímpico Mexicano emitió un comunicado:

"Ante la información difundida recientemente sobre los recursos destinados a la participación de las delegaciones mexicanas en competencias internacionales, considera necesario realizar las siguientes precisiones:



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1. Recursos destinados a Santo Domingo 2026



Los 60 millones de pesos otorgados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 fueron ejercidos en su totalidad conforme a los compromisos establecidos en el convenio correspondiente.



Estos recursos se destinaron a cubrir los gastos derivados de la participación de la delegación mexicana en dicha competencia, por lo que su ejercicio corresponde a un proceso presupuestal independiente de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.



2. Gestiones realizadas para Dakar 2026



Desde marzo de 2026, el COM inició las gestiones ante la CONADE para solicitar un apoyo de 5 millones de pesos, considerando inicialmente una delegación de 32 atletas.



Posteriormente, al incrementarse a 62 el número de atletas clasificados, esta situación fue informada personalmente al director general de la CONADE, Rommel Pacheco, durante una reunión celebrada el 23 de junio en las instalaciones del COM.



Derivado de este crecimiento, el 2 de septiembre se presentó formalmente una solicitud actualizada por 11 millones de pesos para atender las necesidades de la delegación mexicana.



3. Seguimiento a la solicitud de recursos



Ante el vencimiento del plazo del 7 de octubre para cubrir los compromisos de participación en Dakar 2026, el COM sostuvo una reunión el 1 de octubre con Luis Rivera, titular de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la CONADE, para dar seguimiento a la formalización del apoyo solicitado.



Durante dicho encuentro se informó que los recursos aún no habían sido liberados y que se realizarían las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Sin embargo, el 2 de octubre se comunicó al COM, mediante un mensaje de WhatsApp, que el apoyo no había sido autorizado.



4. Sobre la documentación difundida públicamente



El 17 de octubre del presente en el transcurso de la noche, un mensajero de la CONADE intentó entregar un documento oficial al COM. Al ser un día y una hora inhábil, se objetó la diligencia, solicitando que se realizara en términos de la legislación aplicable, con las formalidades correspondientes. Asimismo, el COM considera que la difusión del documento en redes sociales no sustituye por sí misma una notificación formal.



Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo garantizar las mejores condiciones posibles para que las y los atletas mexicanos representen dignamente a nuestro país".

