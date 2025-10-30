El oro mundial de Yareli Acevedo marca la evolución del ciclismo femenil mexicano
El ciclismo de pista femenil en México vive uno de sus momentos más importantes en décadas. Con el título mundial obtenido por Yareli Acevedo, México confirma su regreso a la élite del ciclismo internacional. Lo que hace 24 años parecía un logro aislado ––con la victoria mundial de Nancy Contreras––, hoy se percibe como el inicio de un proceso.
Para entender este proceso de transformación Nancy Contreras, última campeona mundial antes de Yareli, así como la finalista olímpica Daniela Gaxiola y referente de la velocidad femenil, coinciden en entrevista para Sports Illustrated México sobre el creciente reconocimiento dentro del ciclismo mexicano.
Nancy Contreras no oculta su emoción: "Me dio mucho gusto, tuvieron que pasar 24 años para que se volviera a ganar otro título Mundial". Su emoción se intensifica porque el entrenador de Yareli, Edmundo Alpízar, formó parte de su equipo de trabajo cuando ella fue campeona del mundo en 2001.
Para Contreras, este triunfo refleja una transformación profunda del ciclismo mexicano, especialmente en su rama femenil. “México ya es una potencia regional y continental" asegura.
De la adversidad al resurgimiento
Las ciclistas enfrentaron desafíos luego del desconocimiento de la Federación Mexicana de la especialidad. La falta de reconocimiento internacional implicaba falta de apoyo y la ausencia de campeonatos nacionales. A pesar de estas dificultades, que obligaban a los ciclistas a competir en el extranjero para sumar puntos, Yareli Acevedo logró un título mundial.
Los desafíos que enfrentaron los ciclistas debido a esta situación fueron principalmente: Afectación en el ranking mundial. Los campeonatos nacionales otorgan puntos para el ranking mundial, y al no ser avalados por la UCI (Unión Ciclista Internacional), estos puntos no se reconocían, poniendo a los ciclistas mexicanos en desventaja frente a otros países. Y la falta de activación general. La situación afectó al país en general al no poder tener esa "activación" o desarrollo normal de la actividad ciclista.
"Esto obligaba a los atletas a competir en el extranjero para acumular puntos necesarios para clasificar a Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos".- Nancy Contreras
Nancy Contreras compara esta situación con su propia experiencia, señalando que en su época no existían problemas federativos de este tipo. Sin embargo, ella sí sufrió el retiro de apoyos directos en 2004, lo que afectó su preparación para los Juegos Olímpicos. Ahora, como vicepresidenta de la Unión Ciclista de México, espera que la reanudación de los campeonatos nacionales faciliten el camino para los deportistas.
La visión desde la pista: Daniela Gaxiola
La finalista olímpica Daniela Gaxiola enfatiza la necesidad de crear un "patrimonio" en el ambiente ciclista para asegurar la continuidad generacional y que las nuevas atletas puedan aprender de las campeonas existentes, evitando así que se pierda tiempo en descubrir por sí mismas aspectos fundamentales de la competición como tácticas y técnicas. El objetivo es que México se mantenga consistentemente en eventos internacionales y no tenga que esperar "tantos años" para que surja una nueva estrella.
Daniela Gaxiola propone la creación de una "escuela nacional" de ciclismo. Esta escuela tendría como objetivo formar a las atletas con talento, compartir el conocimiento ya adquirido y ofrecer las condiciones necesarias para que alcancen su máximo potencial, permitiéndoles llegar rápidamente a escenarios de talla mundial y evitando la pérdida de talento.
Anteriormente, a falta de reconocimiento de la Federación Mexicana, los apoyos económicos eran directos a las atletas. Actualmente, desconoce si el sistema de apoyo directo continuará o si la nueva federación, encabezada desde un mes por Bernardo de la Garza, asumirá un rol más centralizado en la gestión de los recursos y trámites, como es su función.
La medallista panamericana enfatiza que México tiene el potencial, la infraestructura ––muchos velódromos–– y el material humano para estar entre los mejores del mundo, pero requiere una mejor organización para que el ciclismo se desarrolle continuamente y no dependa de que "salga una estrella" cada décadas.
"El título mundial de Yareli Acevedo es un gran paso que inspira a las futuras generaciones a seguir los resultados".- Daniela Gaxiola, finalista olímpica