La mexicana Yareli Acevedo conquista el título mundial en ciclismo de pista
La mexicana Yareli Acevedo obtuvo el título de la carrera por puntos en el Mundial de ciclismo de pista, luego de un buen cierre en el que sorprendió a las medallistas olímpicas, la británica Anna Morris y la neozelandesa Bryony Botha, segunda y tercera, respectivamente.
Acevedo, de 24 años, fue la primera latinoamericana en ganar un oro en el Campeonato Mundial de su disciplina, que por primera vez recibió Chile, en su capital, Santiago.
La triple campeona panamericana mantuvo su ritmo durante toda la competencia, pero apretó hasta la parte final, en la que dejó a Morris y Botha, para hacerse del primer lugar con 63 puntos.
Morris, medallista de bronce en París 2024 en persecución por equipos femenina, y Botha, plata en la misma prueba y cita, no pudieron reaccionar para quitar el primer lugar a la tricolor. La británica fue segunda con 58 puntos y la neozelandesa tercera con 56 unidades.
"Quiero que los niños vean que sí se puede (...) con trabajo y disciplina, ellos lo pueden lograr. En Latinoamérica hay mucho talento, y qué bueno que se haya logrado esto", señaló Acevedo, una de las mexicanas de mejor presente en el ciclismo de ruta, en declaraciones recogidas por la AFP.
No fue la única buena actuación de Yareli en Chile, también fue quinta el viernes en la final de ómnimun.
Antes este año, la mexicana obtuvo tres metales dorados en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2025, en las pruebas de scratch, eliminación y ómnium. Mientras que al año pasado quedó entre las seis mejores en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Dinamarca en ómnimun.
Un ascenso meteórico para una ciclista que sueña con que su buen presente se consolide hasta llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
México acudió a la cita de Chile, que empezó el miércoles y concluyó el domingo, con una selección de 10 atletas, de los cuales solo Acevedo terminó en el podio.
También representaron a México en Chile: Daniela Gaxiola (velocidad por equipos y contrarreloj), Antonieta Gaxiola (scratch), Jessica Salazar (velocidad por equipos) y Yuli Verdugo (contrarreloj y velocidad por equipos), en la rama femenil.
En la varonil estuvieron Ricardo Peña (ómnium y eliminación), Fernando Nava (carrera por puntos y scratch), Ridley Malo (velocidad por equipos), Edgar Verdugo (velocidad por equipos) y Jafet López (velocidad por equipos).