El renacimiento de la marcha
Alegna González es el renacer de la marcha mexicana.
Tuvieron que pasar ocho años desde que una mexicana subió al podio en un Campeonato Mundial, cuando Lupita González ganó medalla en Londres 2017. A casi una década de su historia medalla olímpica en Río 2016, la marcha mexicana vivió un periodo de silencio en la élite internacional. Sin embargo, en medio de esa sequía, ha resurgido una nueva figura: Alegna González, quien se perfila como la nueva esperanza en esta disciplina.
A lo largo de la historia México ha sido cuna de grandes exponentes en la marcha como José Pedraza, Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Noé Hernández, Joel Sánchez y Lupita González. Alegna se suma a esta ilustre lista en una disciplina que tuvo un lugar protagónico. Cada una y cada uno marcaron una época.
Los logros recientes de Alegna González respaldan con firmeza el renacimiento de la marcha mexicana femenil. En 2025, se consagró como subcampeona del mundo en Tokio, consolidándose como una de las figuras sólidas a nivel internacional. A esto se suman tres quintos lugares olímpicos. Este mismo año conquistó la medalla de oro en los 35 kilómetros del Dublin Race Walking Summer Challenge, celebrado en St Anne's Park en Irlanda. Su ascenso comenzó en 2018, cuando se coronó campeona mundial sub-20 en Tampere, Finlandia, al ganar la prueba de los 10 mil metros marcha.
José Pedraza Zúñiga
Desde pequeño corría en los ranchos de Michoacán hasta que se cansaba corretenado animales. Le gustaba correr carreras de mil 500 y 5 mil metros, pero no lo dejaban competir en la escuela porque solo tenía 13 años. Fue hasta el Campo Militar, a los 15 años, cuando pudo practicar este deporte, además de cumplir con las labores castrenses.
Era la tarde del 14 de octubre de 1968, en Ciudad Universitaria. Paso a paso fue reduciendo la ventajada con los soviéticos. Hay quienes dicen que fue contra el reglamento de la caminata en esa embestida final. José Pedraza se convirtió en el primer medallista mexicano en marcha en los Juegos Olímpicos de México 68.
Jerzy Hausleber, El Padre de la marcha
El entrenador de origen polaco Jerzy Hausleber, conocido como "El padre de la marcha", fue quien guió los pasos de una generación dorada de marchistas. Fundador de la escuela de caminata mexicana y dedicó más de 40 años a la enseñanza de esta disciplina en México. Un legado
Bajo su dirección marchistas como José Pedraza, Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Joel Sánchez y Noé Hernández alcanzaron la gloria olímpica.
Raúl González
Raúl González se convirtió en doble medallista olímpico en Los Ángeles 1984. Una medalla de oro en los 50 metros marcha y una plata en los 20 kilómetros. Más de 40 años después su misión es distinta, ahora como entrenador de marchistas olímpicos como José Luis Doctor y Alejandra Ortega, en París 2024.
Noé Hernández
Joel Sánchez
Lista de medallistas olímpicos de México en marcha
Medallista / Prueba
Juegos Olímpicos
José Pedraza / Plata en 20 km marcha
México 1968
Daniel Bautista / Oro en 20 km marcha
Montreal 1976
Ernesto Canto / Oro en 20 km marcha
Los Ángeles 1984
Raúl González / Plata en 20 km marcha
Los Ángeles 1984
Raúl González / Oro en 50 km marcha
Los Ángeles 1984
Carlos Mercenario / Plata en 50 km marcha
Barcelona 1992
Bernardo Segura / Bronce en 20 km marcha
Atlanta 1996
Noé Hernández / Plata en 20 km marcha
Sídney 2000
Joel Sánchez / Bronce en 50 km marcha
Sídney 2000
Guadalupe González / Plata en 20 km marcha
Río 2016