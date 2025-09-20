SI Mexico

El renacimiento de la marcha

Alegna González representa el renacer de la marcha mexicana tras años de ausencia en el podio internacional. Desde la medalla mundial de Lupita González en 2017 y su logro olímpico en 2016, la disciplina vivió una larga sequía. Hoy, Alegna emerge como la nueva figura que devuelve la esperanza al país en esta especialidad.

Yarek Gayosso

Alegna González se convirtió en subcampeón mundial de marcha 20 km, en Tokio 2025.
Alegna González se convirtió en subcampeón mundial de marcha 20 km, en Tokio 2025.

Alegna González es el renacer de la marcha mexicana.

Tuvieron que pasar ocho años desde que una mexicana subió al podio en un Campeonato Mundial, cuando Lupita González ganó medalla en Londres 2017. A casi una década de su historia medalla olímpica en Río 2016, la marcha mexicana vivió un periodo de silencio en la élite internacional. Sin embargo, en medio de esa sequía, ha resurgido una nueva figura: Alegna González, quien se perfila como la nueva esperanza en esta disciplina.

A lo largo de la historia México ha sido cuna de grandes exponentes en la marcha como José Pedraza, Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Noé Hernández, Joel Sánchez y Lupita González. Alegna se suma a esta ilustre lista en una disciplina que tuvo un lugar protagónico. Cada una y cada uno marcaron una época.

Los logros recientes de Alegna González respaldan con firmeza el renacimiento de la marcha mexicana femenil. En 2025, se consagró como subcampeona del mundo en Tokio, consolidándose como una de las figuras sólidas a nivel internacional. A esto se suman tres quintos lugares olímpicos. Este mismo año conquistó la medalla de oro en los 35 kilómetros del Dublin Race Walking Summer Challenge, celebrado en St Anne's Park en Irlanda. Su ascenso comenzó en 2018, cuando se coronó campeona mundial sub-20 en Tampere, Finlandia, al ganar la prueba de los 10 mil metros marcha.

José Pedraza Zúñiga

Pedraza fue un marchista y militar mexicano que ganó medalla de plata en los 20 km marcha en los Juegos Olímpicos de México 1
Pedraza fue un marchista y militar mexicano que ganó medalla de plata en los 20 km marcha en los Juegos Olímpicos de México 1968.

Desde pequeño corría en los ranchos de Michoacán hasta que se cansaba corretenado animales. Le gustaba correr carreras de mil 500 y 5 mil metros, pero no lo dejaban competir en la escuela porque solo tenía 13 años. Fue hasta el Campo Militar, a los 15 años, cuando pudo practicar este deporte, además de cumplir con las labores castrenses.

Era la tarde del 14 de octubre de 1968, en Ciudad Universitaria. Paso a paso fue reduciendo la ventajada con los soviéticos. Hay quienes dicen que fue contra el reglamento de la caminata en esa embestida final. José Pedraza se convirtió en el primer medallista mexicano en marcha en los Juegos Olímpicos de México 68.

Jerzy Hausleber, El Padre de la marcha

Jerzy Hausleber fue nombrado "El Padre de la marcha" en México.
Jerzy Hausleber fue nombrado "El Padre de la marcha" en México.

El entrenador de origen polaco Jerzy Hausleber, conocido como "El padre de la marcha", fue quien guió los pasos de una generación dorada de marchistas. Fundador de la escuela de caminata mexicana y dedicó más de 40 años a la enseñanza de esta disciplina en México. Un legado

Bajo su dirección marchistas como José Pedraza, Daniel Bautista, Ernesto Canto, Raúl González, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Joel Sánchez y Noé Hernández alcanzaron la gloria olímpica.

Raúl González

Raúl González se convirtió en dobles medallista olímpico en Los Ángeles 1984.
Raúl González se convirtió en dobles medallista olímpico en Los Ángeles 1984.
Raúl González ganó plata en los 20 kilómetros marcha en Los Ángeles 1984.
Raúl González ganó plata en los 20 kilómetros marcha en Los Ángeles 1984. / Steve Powell/Getty Images

Raúl González se convirtió en doble medallista olímpico en Los Ángeles 1984. Una medalla de oro en los 50 metros marcha y una plata en los 20 kilómetros. Más de 40 años después su misión es distinta, ahora como entrenador de marchistas olímpicos como José Luis Doctor y Alejandra Ortega, en París 2024.

Noé Hernández

Noé Hernández ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.
Noé Hernández ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Joel Sánchez

Joel Sánchez ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.
Joel Sánchez ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Lista de medallistas olímpicos de México en marcha

Lupita González fue la última medallista olímpica mexicana en marcha con una plata en Río 2016.
Lupita González fue la última medallista olímpica mexicana en marcha con una plata en Río 2016.

Medallista / Prueba

Juegos Olímpicos

José Pedraza / Plata en 20 km marcha

México 1968

Daniel Bautista / Oro en 20 km marcha

Montreal 1976

Ernesto Canto / Oro en 20 km marcha

Los Ángeles 1984

Raúl González / Plata en 20 km marcha

Los Ángeles 1984

Raúl González / Oro en 50 km marcha

Los Ángeles 1984

Carlos Mercenario / Plata en 50 km marcha

Barcelona 1992

Bernardo Segura / Bronce en 20 km marcha

Atlanta 1996

Noé Hernández / Plata en 20 km marcha

Sídney 2000

Joel Sánchez / Bronce en 50 km marcha

Sídney 2000

Guadalupe González / Plata en 20 km marcha

Río 2016

Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

