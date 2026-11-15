Emiliano Richards, el apellido que corre hacia el futuro del automovilismo mexicano

El automovilismo no llegó a la vida de Emiliano Richards por casualidad. Antes de que aprendiera a dominar un volante, ya existía una historia familiar escrita entre motores, competencias y victorias. Su abuelo fue promotor de carreras off road; su padre y su tío siguieron ese camino como pilotos, pasaron por las fórmulas y después construyeron un equipo de NASCAR. Él creció en los circuitos, entre el ruido de los motores y la expectativa de ver competir a los suyos.

Desde muy pequeño, Richards entendió que las carreras eran mucho más que una afición. Eran parte de su identidad y también una responsabilidad. Llevar uno de los apellidos más reconocidos del automovilismo mexicano significaba heredar una historia, pero también encontrar la manera de escribir la propia.

“Me siento privilegiado porque he tenido varias oportunidades gracias a mi apellido, pero siempre he tenido esa responsabilidad extra de venir de una familia de ganadores. Desde muy chiquito tuve esa mentalidad de que, si iba a hacer esto, era porque quería ser igual de bueno que mi papá y mi tío y representar el apellido Richards”, cuenta en entrevista con Sports Illustrated.

A los 23 años, Emiliano ya conoce dos de las principales categorías del automovilismo mexicano: NASCAR y la Supercopa. Su presente lo coloca en una posición distinta a la de aquel niño que soñaba con llegar a la Fórmula 1. El camino cambió, las metas también, pero la ambición permanece.

Emiliano busca el Bicampeonato de la Supecopa | Supecopa

De los karts a los autos de 600 caballos

Como sucede con buena parte de los pilotos que comienzan desde pequeños, la primera gran ilusión de Richards fue llegar a la Fórmula 1. Compitió en kartismo, tuvo experiencias en Fórmula 4 y comenzó a construir una trayectoria que parecía apuntar hacia los monoplazas.

Sin embargo, en 2020 apareció una oportunidad que modificó su rumbo. Su tío Homero lo invitó a competir en la Supercopa, dentro de un formato que reunía a un piloto experimentado y otro novato. Fue su primera aproximación a los autos turismo y el comienzo de una transformación deportiva.

El cambio no fue sencillo. Venía de los karts y de manejar autos fórmula, máquinas ligeras que exigían una sensibilidad diferente. De pronto tenía que controlar un vehículo mucho más pesado, con transferencias de peso distintas y cerca de 700 caballos de potencia.

Tenía apenas 15 o 16 años. “Fue una adaptación complicada. Son los autos más rápidos que he manejado. Tuve mucha suerte de tener a Homero como coach y coequipero, porque siempre me enseñó muchas cosas y me formó muy bien para manejar estos coches”, recuerda.

La escuela fue observar, comparar y aprender. Como compartían el mismo automóvil, Richards analizaba los videos de su compañero, revisaba las gráficas de telemetría y estudiaba las frenadas. Entendió que no bastaba con acelerar: debía interpretar lo que sucedía debajo del coche y modificar su conducción de acuerdo con las necesidades de cada carrera.

Aprendió a compensar problemas de balance, a aprovechar las frenadas y a adaptarse al desgaste de los neumáticos. La velocidad dejó de ser su única herramienta. La lectura de carrera comenzó a convertirse en una de sus principales virtudes.

Una generación que encontró otros caminos

En su etapa de kartismo compartió pista con pilotos como Noel León y Rafa Villagómez, nombres que también representan el talento mexicano que buscó abrirse paso en el automovilismo internacional.

No todos siguieron la misma ruta. Para Richards, aquella generación entendió que el camino hacia la Fórmula 1 no era la única posibilidad para construir una carrera profesional.

“Nosotros ya no hicimos ese intento de seguir con el sueño de la Fórmula 1. Fue un tema de que tienes 15 años y estás en una transición. Vamos a hacer algo tipo turismos”, explica.

Hoy no se considera un piloto atado a una sola categoría. Le atraen los autos turismo por los circuitos y la experiencia que ha acumulado, pero también encuentra en NASCAR una competencia particularmente exigente.

La diferencia está en el nivel de sus rivales. Richards considera que en NASCAR México se reúne una concentración de talento difícil de encontrar en otras categorías nacionales.

“Aquí hay grandes pilotos, pero allá en NASCAR estás corriendo contra 12 que son los mejores de México. Eso lo hace un poquito más interesante”, señala.

En el extranjero también tiene referentes. De IndyCar admira a Pato O'Ward por su versatilidad en óvalos, circuitos y trazados callejeros. En NASCAR observa el trabajo de Kyle Larson y Tyler Reddick, además de Shane van Gisbergen, a quien identifica por su capacidad para trasladar el dominio que tenía en los V8 australianos a una categoría completamente diferente.

Son caminos que le permiten imaginar su propio futuro.

Dos autos, dos mentalidades

Competir en NASCAR y Supercopa exige algo más que velocidad. Richards debe cambiar de mentalidad dependiendo del automóvil que conduce.

En los Gran Turismo tiene un vehículo de mayor potencia y con control de tracción. En NASCAR enfrenta una máquina con menos potencia, sin ese mismo recurso electrónico y con exigencias particulares para mantener la velocidad en los óvalos.

“No puedo pedirle al auto tipo NASCAR lo que le pido a un Gran Turismo y viceversa”, explica.

La adaptación también pasa por entender que cada categoría tiene sus propios códigos. La frenada, el paso por curva, el comportamiento del automóvil y la manera de administrar una carrera cambian de una semana a otra.

Esa capacidad de adaptación forma parte de su crecimiento como piloto. A sus 23 años, ya se considera experimentado en la Supercopa, donde ha construido una relación de trabajo con el equipo MG, encabezado por su padre.

Pero esa relación tiene una particularidad: su padre no solamente es su referente, también es el dueño del equipo. La combinación podría convertirse en una fuente de presión. En su caso, asegura que ambos han aprendido a separar las emociones de las responsabilidades.

“Somos muy ganadores, entonces las emociones se multiplican por mil. Nos podemos bajar del coche y tener una discusión, estar molestos, pero él está enfocado en lo que tiene que hacer en el auto y yo en lo que tengo que hacer en la carrera. No dejamos que esas emociones nos lleven a cometer un error”, cuenta.

De su padre también ha aprendido que un campeonato no siempre se gana buscando la victoria en cada carrera. Hay momentos en los que terminar segundo puede ser más valioso que arriesgarlo todo y salir sin puntos.

Es una lección de madurez que intenta aplicar en cada competencia: saber cuándo atacar y cuándo administrar.

El siguiente paso: conquistar México y buscar Estados Unidos

Richards ya sabe lo que significa pelear por campeonatos. En su primera temporada de NASCAR terminó como subcampeón, fue el piloto más ganador y conquistó la temporada regular en su año de novato.

En Supercopa también encontró un espacio para consolidarse. Después de ganar el campeonato anterior en una definición que se resolvió en la última vuelta, busca el bicampeonato frente al mismo compañero de equipo con el que protagonizó aquella batalla.

La posibilidad de repetir el título representa mucho más que una estadística. Es la oportunidad de confirmar que su crecimiento no fue circunstancial y que puede convertirse en una referencia de la categoría.

“Me gustaría seguir en la Supercopa, seguir representando a MG y al equipo de mi papá y tratar de romper récords, ganar muchos campeonatos”, afirma.

En NASCAR, el objetivo es avanzar de la categoría Challenge a la estelar y convertirse en protagonista. Su ambición también cruza las fronteras: quiere probar suerte en Estados Unidos, ya sea en Late Models o ARCA, categorías que pueden abrirle una puerta a una competencia de mayor nivel.

No habla de un salto inmediato ni de promesas que todavía no existen. Tiene claro que primero debe seguir ganando, construir una reputación y demostrar que está preparado para competir fuera de México.

“Me considero un piloto rápido, inteligente, limpio y agresivo cuando hay que hacerlo, pero sin pasarnos de esa línea. La única forma de conseguir esas oportunidades es seguir haciendo las cosas como las he estado haciendo: siendo un piloto protagonista y ganador”.

Emiliano Richards pertenece a una familia que construyó su nombre a través de las carreras. Creció con esa herencia, aprendió de sus referentes y encontró un camino distinto al que imaginaba cuando comenzó en los karts.

Ahora tiene un reto propio: convertir el apellido Richards en una referencia de su generación y demostrar que el futuro del automovilismo mexicano también se construye lejos de los monoplazas, en los autos turismo, los óvalos y las categorías donde cada vuelta exige una nueva forma de competir.