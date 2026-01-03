Entrenadores y entrenadoras mexicanas por el mundo
Los entrenadores y las entrenadoras mexicanas han dejado huella a nivel internacional en distintas disciplinas como los más recientes casos: Bernardo Cueva, como pieza clave del cuerpo técnico del Chelsea, campeón del Mundial de Clubes; Karla Maya, al asumir la dirección técnica de la Selección Femenil de Guatemala con un proyecto integral de desarrollo.
Su homólogo Luis Fernando Tena, al mantener la confianza de la federación guatemalteca para liderar el proceso 2026-2030. Salvador Sobrino como formador de medallistas olímpicos en la Selección Australiana de clavados, Andrés Guardado al iniciar su camino como entrenador en las categorías inferiores del Real Betis y Angélica Gavaldón, quien tras su exitosa carrera como tenista ha contribuido a la formación de nuevas generaciones desde la enseñanza.
Bernardo Cueva
Bernardo Cueva es integrante del cuerpo técnico en el Chelsea, su papel ha sido clave en el club inglés con el que ganó el pasado Mundial de Clubes y donde desde 2024 se desempeña como responsable de la táctica fija. Con una trayectoria construida en el futbol inglés y en experiencia previa en Europa y la Liga MX, el estratega se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo londinense.
Karla Maya
La entrenadora mexicana Karla Maya es la directora técnica de la Selección Nacional femenil de Guatemala y coordinadora de las Selecciones femeniles en su primera experiencia al frente de una Selección Mayor. Con amplia trayectoria en categorías juveniles y en la Liga MX, Maya asumió el compromiso de fortalecer el futbol femenil guatemalteco desde la base y trabajar en la formación de jugadoras jóvenes, dar seguimiento a la liga local y desarrollar un proyecto a largo plazo con el objetivo de posicionar a Guatemala en un mejor nivel dentro de Concacaf.
Luis Fernando Tena
Luis Fernando Tena asumió el cargo como director técnico de la Selección de Guatemala desde 2021. Pese a no haber conseguido el boleto a la Copa del Mundo 2026 fue respaldado por su gestión y resultados entre los que destacan la histórica clasificación a las Semifinales de la Copa Oro 2025. El mexicano continúa al frente del proyecto de las Selección Nacional para el proceso 2026-2030.
Salvador Sobrino
Salvador Sobrino fue un clavadista mexicano y ahora un reconocido entrenador a nivel internacional con la Selección Australiana. Ha conseguido medallas olímpicas como el bronce con Melissa Wu, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, desde la plataforma de 10 metros. Como atleta olímpico compitió en Moscú 1980 y desde la década de los 90 se estableció en Australia para formar a nuevas generaciones, donde logró también una medalla de oro con Matthew Mitcham en Beijing 2008.
Angélica Gavaldón
La extenista mexicana Angélica Gavaldón brilló como jugadora en la década de los 90, donde compitió en los cuatro Grand Slams de la temporada y llegó a ser número 34 del mundo, el mejor ranking hasta ahora de una tenista mexicana en la rama femenil desde hace 30 años. Como jugadora Gavaldón llegó dos veces a Cuartos de final del Abierto de Australia y como entrenadora llegó a dirigir al equipo femenil mexicano. Actualmente, entrena a jóvenes generaciones en clínicas que realiza en California, Estados Unidos.
Andrés Guardado
Andrés Guardado inició su etapa formativa como entrenador a finales del año pasado como auxiliar técnico del equipo Sub 19 del Real Betis, actual campeón de la División Juvenil de España y participante en la UEFA Youth League. El exfutbolista mexicano comienza su carrera en los banquillos tras retirarse como jugador profesional con el León al finalizar el Clausura 2025.