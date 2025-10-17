El 2025, año del gran ascenso de Isaac del Toro
Las cifras de Isaac del Toro no solo sorprenden, impresionan a su propio agente Alex Carera, quien atiende vía telefónica desde Roma a Sports Illustrated México. Desde la capital de Italia, territorio que domina el joven mexicano de 21 años. Apenas un par de días después del cierre de temporada de Isaac. Una campaña en la que pasó del anonimato a convertirse en una de las nuevas estrellas del ciclismo internacional.
En sus palabras, la temporada de Isaac “fue increíble”. El joven mexicano apenas figuraba cerca del Top 100 antes de portar 11 días la Maglia Rosa en el Giro de Italia y conseguir 16 victorias en la temporada. Carera lo describe como un corredor distinto, meticuloso hasta en el supermercado, con una mentalidad que lo separa del resto de su generación.
Antes del Giro de Italia, Isaac del Toro ocupaba el lugar 105 de ránking mundial de la UCI. Con el histórico subcampeonato, protagonizó un salto meteórico: ascendió 91 posiciones para colocarse en el puesto 14 del mundo. Un giro radical en su carrera tan digno como el mismo nombre de la competencia que cambió su vida. Hoy es el tercer mejor ciclista a nivel mundial.
“Los pequeños detalles marcan una diferencia”, le dijo Isaac mientras compraba yogures en San Marino, y esa búsqueda por la excelencia parece ser parte de su ADN. Su talento lo descubrió en Rumania, cuando todavía no corría por el UAE Team, el equipo más poderoso del mundo. Su base está en Italia, país que Carera considera ideal para su desarrollo por la logística, el clima y la comida. Y aunque nadie puede predecir hasta donde puede llegar, su agente no duda: “Tiene potencial para ser el número uno del mundo”.
Sports Illustrated México: ¿Cómo evalúas la temporada de Isaac?
Alex Carera: La temporada de Isaac fue increíble. Realmente increíble porque al comienzo de la temporada estaba fuera del Top 50 de ciclistas en el mundo, estaba alrededor del Top 100, y ahora, después de sus últimas victorias, está entre los tres mejores del mundo.
Ganó 16 carreras internacionales. Él tuvo la oportunidad durante muchos días de estar con el maillot rosa durante el Giro de Italia y tiene más experiencia, y ahora es una de las grandes estrellas del ciclismo. Pero ahora no solo (lo conocen) en algunos países, él es famoso en todo el mundo, lo cual es una situación totalmente diferente.
SI: ¿Cuál fue el mejor momento del año?
Alex Carera: El mejor momento este año creo fue la Etapa 9 en el Giro de Italia. Creo que es muy importante ganar. La carrera clave que cambió su imagen cuando llegó segundo en Siena con el ciclista belga Wout van Aert. Los mejores corredores del mundo intentaron seguirlo. Él se mantuvo al frente y fue el primer día que se puso la Maglia rosa.
SI: ¿Esperabas que le fuera tan bien, especialmente en Italia?
Alex Carera: Sí, absolutamente sí, porque no olvides que en 2023 ganó el Tour de l’Avenir. En 2024 empezó la temporada en Australia y después de dos carreras, ganó inmediatamente en categoría profesional. Cada carrera que corre, lo hace muy bien, ayuda a sus compañeros. Van carrera por carrera, así que estoy seguro de que puede ser una estrella del ciclismo.
SI: ¿Qué viste en Isaac que te hizo querer trabajar con él?
Alex Carera: Para mí es un honor trabajar con él, porque además es fácil trabajar con él. Es un tipo realmente inteligente. Y cuando trabajas con alguien inteligente, entiende mi punto de vista y luego decide. Pero él quiere saber la opinión de las personas en las que confía.
Al final es fácil trabajar con él, pero lo más importante es que estoy feliz de ayudarlo, de estar cerca de él y darle la oportunidad de tener una vida más fácil con mi trabajo. Y él se puede concentrar más en el entrenamiento, en la nutrición y en alcanzar sus objetivos.
SI: ¿Qué lo hace diferente de otros corredores jóvenes?
Alex Carera: La diferencia es la mentalidad. Me sorprendió una vez que fui al supermercado con él en San Marino, y lo recuerdo bien. Revisa exactamente cada producto, la calidad del producto, y le pregunté: '¿Por qué haces eso?'. Y me respondió: 'Porque los pequeños detalles al final hacen una gran diferencia'. Incluso si compras un yogurt u otro yogurt, la calidad del producto no es la misma.
SI: ¿Cuándo notaste por primera vez su talento?
Alex Carera: En Rumania, llegó al top 10 en una carrera profesional, pero corría con Monex en 2023. Y si un joven en su primera carrera ya está en el top 10, seguro que tiene gran calidad. Pero vi inmediatamente que este corredor tiene gran potencial, y toda la gente del ciclismo lo conoció durante el Tour de l’Avenir en 2023.
SI: ¿Por qué el estilo de Isaac funciona tan bien en Italia?
Alex Carera: Italia es muy fácil. Es importante para él porque está en el centro de Europa. Es más fácil por la logística, y la comida también es buena. Ahora la comida es muy importante para el ciclismo. Además, los italianos son latinos, como en México. Entonces también es más fácil combinar la mentalidad. Si vives en Dinamarca, por ejemplo, el clima es más frío, no es fácil para entrenar.
SI: ¿Crees que Italia seguirá siendo un lugar importante para su carrera?
Alex Carera: Creo que sí. No sé si en el futuro querrá cambiar de lugar o no. Veremos. Pero seguro que Italia es un gran lugar, una buena tierra donde puedes construir tu carrera.
SI: ¿Qué tan lejos puede llegar Isaac en su carrera?
Alex Carera: Nadie lo sabe. Espero que en el futuro llegue a ser el número uno del mundo. Tiene el potencial, pero nunca se sabe qué puede pasar. Creo que con su talento y su mentalidad, seguro que estará en el más alto nivel por muchos, muchos años.
SI: Y finalmente, Alex, ¿qué mensaje le darías a los ciclistas mexicanos que sueñan con correr en Europa como Isaac?
Alex Carera: Mi mensaje es muy simple: sigan el ejemplo de Isaac y persigan su sueño, pero deben trabajar muy duro.
Las 16 victorias de Isaac del Toro en el 2025
Giro del Veneto
Gran Piemonte
Giro dell’Emilia
Trofeo Matteotti
Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini
Giro de la Toscana
GP Industria & Artigianato
Vuelta a Burgos
Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa
Clássica Terres de l’Ebre
Tour de Austria
Etapa 4 Tour de Austria: Innsbruck › Kühtai
Etapa 3 Tour de Austria: Salzburg/Hellbrunn › Salzburg/Gaisberg
Etapa 2 Tour de Austria: Bischofshofen › St. Johann Alpendorf
Etapa 17 del Giro de Italia: San Michele all’Adige / Bormio
Milano - Torino