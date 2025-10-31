Entrevista | Yareli Acevedo: la campeona mundial que pedalea hacia el sueño olímpico
Yareli Acevedo sonríe, acaba de conquistar el mundo. Su teléfono no ha dejado de vibrar: cientos de mensajes, llamadas y felicitaciones desde que obtuvo la medalla de oro mundial en ciclismo de pista. El día que ganó la prueba por puntos en al Campeonato Mundial Santiago 2025 rompió una sequía de 24 años sin un título para México. Nadie había ganado el oro desde que lo logró Nancy Contreras en el 2001. Fue precisamente de ella, y de su segundo nombre, “Llarely”, de donde los padres de Yareli tomaron inspiración para nombrarla. Desde entonces parecía escrito su destino.
En entrevista para Sports Illustrated México, Yareli confiesa que días previos de la competencia sentía una especie de corazonada, intuición difícil de explicar. También recuerda con ternura su primera bicicleta: una bicicleta rosita, rodada 16, con la que comenzó a pedalear sus sueños. Con la medalla de oro mundial sueña con alcanzar la presea olímpica y completar el doblete en Los Ángeles 2028.
Sports Illustrated: ¿Cómo han sido estos días después de la medalla?
Yareli Acevedo: Todavía no me cae el veinte, acabo de ver la carrera. No sé cómo pasó. Trabajé mucho por ese resultado.
SI: Y ahora que volviste a ver la competencia, ¿qué sentiste?
YA: Esa emoción otra vez… Quería gritar, quería llorar. Al principio pensé que no lo había merecido, pero al volver a ver la carrera me di cuenta de que fueron pequeños detalles los que marcaron la diferencia. La trabajé muy bien para lograr este resultado.
SI: Cuando llegaste al aeropuerto te recibió muchísima gente, tu familia… ¿Cómo ha sido tener tantas llamadas y mensajes?
YA: Sí, la verdad es que no puedo contestar todos los mensajes, me es imposible. En algún momento agradeceré a todos por el apoyo, por sus palabras, por todo lo que me han hecho llegar. Y especialmente a mi familia, gracias por el respaldo total. Estaban ahí en el aeropuerto y me recibieron con mucho cariño.
SI: ¿Puedes dormir antes de una competencia tan importante, como un campeonato mundial?
YA: Es complicado. En campeonatos anteriores me costaba mucho. Pero esta vez, con la ayuda de la psicóloga y de la doctora, logré conciliar bien el sueño, descansar y llegar con buena energía para los siguientes días.
SI: ¿En qué pensabas la noche previa?
YA: Pensaba que era mi última oportunidad para hacerlo bien para mejorar. Desperté con un poco de sueño, claro, pero con buena sensación. Sentía algo diferente… y mi entrenador también, aunque ninguno quería decirlo para no generar más presión. Yo solo pensaba: 'Vamos a disfrutar la competencia'. Sentía algo en el corazón. Le decía: 'Ojalá que sea la tercera la vencida'.
SI: ¿Podríamos decir que fue una corazonada?
YA: No lo sé. Solo sabía que era algo posible, aunque me iba a costar mucho trabajo. Sentía algo, pero no quería expresarlo ni con mis compañeros, porque temía que me presionaran más. Creo que era eso.
Yareli acaricia una pequeña medalla en forma de bicicleta, un amuleto que le regalaron sus padres y que considera un gesto de buena suerte. Frente a ella posa la medalla de oro, resplandeciente, reflejando no solo la luz sino el esfuerzo de toda una vida.
SI: ¿Tienes algún ritual antes de competir?
YA: Sí, me persigno y le entrego la carrera a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Además, tengo una bicicleta como una medalla y la froto con las manos antes de competir, como un amuleto.
SI: ¿Y eso te da suerte?
YA: Más que suerte, es algo especial. Me la dio mi papá, y como mis padres no pueden ir a las competencias internacionales —porque es muy caro—, siento que ellos están conmigo a través de ese detalle.
SI: ¿Cómo te comunicas con ellos durante las competencias?
YA: Generalmente los llamo dos días antes, y después ya no, porque sé que me mandan sus mejores deseos, pero sus nervios me los transmiten. Prefiero no hablar para mantener la calma.
SI: ¿Y cómo fue el primer contacto con ellos después de ganar la medalla?
YA: Fue difícil porque lo único que quería era hablar con ellos. Apenas bajé de la pista, los medios de ciclismo se me acercaron. Luego venía la premiación, así que solo me arreglé un poco para salir bien en la foto del recuerdo. Les llamé rápido y les dije: 'No puedo hablar mucho, pero lo logramos'. Después, cuando llegué al hotel, los llamé por videollamada. Fue muy emotivo.
SI: Cómo describes la competencia? ¿Qué sentiste al recordar ese momento?
YA: Cuando terminó la última vuelta, miré el marcador porque no estaba segura de quién había ganado los últimos puntos. Al ver mi nombre en primer lugar me llené de emoción. Grité, lloré, incluso sentía que iba a vomitar. Me pasaron por la mente todos los sacrificios, las veces que la vida me puso a prueba… y lloré por eso, porque valió la pena.
SI: Hablando de Nancy Contreras, has comentado que tu nombre tiene una historia con ella.
YA: Sí. Mis papás me pusieron Yareli por ella. Nací el 29 de julio de 2001, y poco después fueron al Velódromo Agustín Melgar a ver una Copa del Mundo. Les dieron una hoja con los nombres de la Selección Nacional, y ahí estaba “Llarely Contreras”. A mi papá le gustó, lo modificó un poco, y unos meses después Nancy se convirtió en la primera campeona mundial de México. La conocí cuando tenía unos cinco años. Me acerqué llorando, muy emocionada, y le dije que me llamaba Yareli por ella. Me respondió: “Vas a ser grande”. Nunca lo olvidé.
SI: Además, compartes entrenador con ella: el profesor Edmundo Alpízar.
YA: Sí, es uno de los mejores entrenadores del país. Me ha gustado mucho trabajar con él. Vamos juntos por el mismo camino y con objetivos muy claros.
SI: ¿Recuerdas tu primera bicicleta?
YA: Sí. De hecho, cuando nací ya tenía una bicicleta de carreras lista para mí, aunque no la usé hasta tener edad para competir. Era rosita, y me encantaba. Era como una rodada 16, pero de competencia.
SI: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?
YA: No haber ido a los Juegos Olímpicos de París. Fue un golpe muy duro. En ese momento quería quedarme en cama, llorar y comer helado, pero mi familia no me dejó rendirme. Me decían: “Vas a entrenar, aún tienes mucho por delante”. Gracias a eso no me caí. Ahora entiendo que todo tenía que pasar para llegar a este cambio tan grande en mi vida. Supongo que no era el momento en los planes de Dios. Confío en Él, y espero estar en Los Ángeles 2028.
SI: Un año después, ¿cómo ves ese momento con perspectiva?
YA: Pienso que qué bueno que fui paciente. Desde niña he competido y he fallado muchas veces. La gente me decía “dale tiempo al tiempo”, y yo pensaba “¿cuánto más?”. Pero ahora veo que todo valió la pena. Miro atrás y me siento orgullosa. Era un sueño, pero no imaginaba estar aquí un año después, disfrutando este título mundial.
SI: Mencionabas a Belem Guerrero y a Nancy Contreras, una medallista olímpica y otra mundial. ¿Sueñas con tener ambas medallas?
YA: Sí, claro. Ellas son mi inspiración. Llegar a unos Juegos Olímpicos es una meta, pero mi sueño es ser medallista olímpica. Ese sería el siguiente gran paso.
SI: ¿Cuál sería tu top cinco de ciclistas mexicanos, hombres y mujeres?
YA: Qué pregunta tan difícil (ríe). No en orden, pero diría: Nancy Contreras, Belem Guerrero, Isaac del Toro, Ignacio Prado. Todos grandes referentes. ¿Yo? No, todavía no me pondría ahí. Es que, como te dije, aún no me la creo.