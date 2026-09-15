Erick Portillo, el saltador de altura mexicano que sueña con volar en Los Ángeles 2028
Erick Portillo ha hecho historia para el deporte nacional al conquistar la medalla de bronce en el World Athletics Ultimate Championship, una competencia que reúne solo a los atletas mejor clasificados del mundo. Su meta ahora es consolidarse como una de las principales figuras mexicanas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta es su historia.
Nació en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Lejos del entorno marcado por la violencia y la delincuencia de su municipio natal, Erick y su hermano menor, Jair, encontraron en el deporte el espacio ideal para desarrollar su potencial.
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Desde joven destacó por su capacidad por su potencia para saltar. En 2019 ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Sub-20 de San José, Costa Rica. Dos años después, en 2021, repitió el primer lugar en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia, con un registro de 2.21 metros.
Fuera del continente, logró el segundo lugar en el Circuito Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Birmingham 2023 y consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, una experiencia que le dio la madurez deportiva y renovó sus objetivos a futuro.
Una competencia entre hermanos que impulsa el nivel de ambos
Aunque sus metas apuntan a los grandes escenarios internacionales, su principal competencia está en casa. Junto con su hermano Jair ha construido una rivalidad deportiva que ha impulsado el crecimiento de ambos.
Si bien, Erick es quien ha destacado más fuera de las fronteras, Jair también ha demostrado que, a pesar de ser el menor, es un rival directo. Incluso, en el Campeonato Mexicano de 2025, logró vencer a Erick al registrar un salto de 2.25 metros, una exigencia constante que obliga a ambos a superarse en cada entrenamiento.
Subir al podio en Los Ángeles 2028, la próxima meta
Para este nuevo ciclo olímpico, Erick Portillo busca dejar atrás la etiqueta de promesa y consolidarse entre los mejores de su disciplina. En 2026 ha dado los primeros pasos, conquistando el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, obteniendo la medalla de plata en el Campeonato Mundial en Pista Cubierta y sumando el ya mencionado bronce en el Ultimate Championship, donde estableció su mejor marca personal con 2.30 metros.
Con apenas 25 años y en pleno ascenso deportivo, Portillo ha demostrado que tiene la par colocarse como un serio continente para darle a México una medalla en Los Ángeles 2028