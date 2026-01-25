Estrellas a seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
En los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, la juventud y la experiencia estarán presentes. Los hermanos Flora y Miro Tabanelli, en esquí acrobático; Illia Malinin y Alysa Lui, en patinaje artístico; Jordan Stoltz y Arianna Fontana en velocidad; Niklas Edin y Anna Hasselborg, en curling; Christopher Grotheer y Tabitha Stoecker, en Skeleton destacan como parte de las estrellas olímpicas que competirán en la justa invernal del 6 al 22 de febrero.
Esquí freestyle
Los hermanos Flora y Miro Tabanelli
Flora Tabanelli—con solo 17 años–– se ha convertido en una figura histórica del esquí acrobático italiano. Saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 2024, donde fue abanderada y conquistó dos medallas de oro. En la temporada 2024-25 logró el Globo de Cristal de Park & Pipe, varios podios y el título mundial senior de Big Air. Destacó al ganar junto con su hermano Miro una Copa del Mundo de Big Air y triunfar en los X Games 2025.
Miro Tabanelli se perfila como uno de los grandes talentos del esquí freestyle masculino por su estilo sólido y constancia a sus 21 años. Debutó internacionalmente en el 2020 y pronto destacó con un bronce mundial junior y su primera victoria en la Copa de Europa en 2021. En marzo 2025 hizo historia al ganar en Tignes y se convirtió en el primer italiano en vencer en una Copa del Mundo de freestyle. En ese mismo año ganó en los X Games de Aspen y consolidó el apellido Tabanelli como símbolo de una nueva generación.
Patinaje artístico
Ilia Malinin
Illia Malinin es un patinador artístico estadounidense que revolucionó su deporte con logros que se consideraban imposibles. Fue el primero en ejecutar un axel cuádruple en competencia y aterrizar siete cuádruples limpios. Hijo de patinadores uzbekos de élite y entrenado por sus propios padres. Comenzó a patinar a los 6 años y destacó rápidamente por su excepcional nivel técnico. Con solo 21 años, llega a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 como gran favorito a la medalla de oro.
Alysa Liu
Alysa Liu dejó el patinaje artístico tras Beijing 2022 con el convencimiento de que su etapa en el deporte había terminado. Tras un retiro inesperado regresó con una nueva mentalidad y en 2025 ganó el Campeonato Mundial en Boston, historia para Estados Unidos. Su vuelta estuvo marcada por la calma, madurez y control creativo, que le permitió conquistar el Skate América y la Final del Gran Premio. Alejarse del deporte le dio confianza y una relacional más sana con el patinaje. Llega a Milano-Cortina como favorita y con el objetivo de disfrutar la competencia más que cumplir con las expectativas.
Patinaje de velocidad
Jordan Stoltz
Jordan Stoltz es en la actualidad la gran figura del patinaje de velocidad con 21 años y originario de Wisconsin. Dominó la temporada de las Copas del Mundo y es el mejor en 500, 1000 y mil 500 metros. En Milano-Cortina es favorito para ganar múltiples oros y tiene la posibilidad de convertirse en el primer patinador en lograr varias medallas olímpicas en unos mismos Juegos en 20 años. Su camino comenzó en un estanque congelado inspirado por Apolo Ohno y Shani Davis en Vancouver 2010.
Arianna Fontana
Arianna Fontana es la patinadora de velocidad en pista corta más laureada en la historia de los Juegos Olímpicos ––con 11 medallas en cinco ediciones––. Es la deportista de invierno italiana más exitosa de todos los tiempos y a lo largo de su carrera ha ganado 18 medallas mundiales y 24 europeas. Fontana atribuye su longevidad deportiva al cuidado del cuerpo y a su inagotable ambición. Para ella, Milano-Cortina 2026 representa el escenario ideal para el cierre de su carrera deportiva a los 35 años.
Curling
Niklas Edin
Niklas Edin se ha consolidado como una de las grandes figuras del curling masculino pese al dominio histórico de Canadá. El sueco es siete veces campeón del mundo y mismas veces campeón de Europa. Su palmarés olímpico lo inició con el bronce en Sochi 2014, en PyeongChang 2018 dio un paso más al conquistar la medalla de plata olímpica. Su consagración llegó en Beijing 2022, donde se coronó campeón olímpico.
Anna Hasselborg
Anna Hasselborg nació en una familia de curlers y construyó su carrera con talento y trabajo. En 2015 tomó una decisión clave de formar el Team Hasselborg, con que el empezó a cosechar éxitos internacionales. Su gran consagración llegó con el oro olímpico en PyeongChang 2018. Tras convertirse en madre, logró compaginar la maternidad con el alto rendimiento y volvió al podio en Beijing 2022 con el bronce. Con títulos mundiales y europeos es una de las referentes del curling sueco.
Skeleton
Christopher Grotheer
Christopher Grotheer es un skeletonista alemán ha participado en dos Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing 2022 logró medalla de oro. A nivel mundial, ha conseguido nueve medallas en Campeonatos Mundiales entre 2015 y 2024. Suma tres medallas en Campeonatos Europeos entre 2022 y 2026. Es uno de los referentes del skeleton alemán de la última década.
Tabitha Stoecker
Tabitha Stoecker es una destacada corredora de Skeleton británica. Fue subcampeona en los Campeonatos Mundiales Junior de 2022 y 2023 y campeona europea ese mismo año. A nivel senior obtuvo medallas de plata en los Campeonatos Mundiales 2024 y 2025 en equipo mixto. A los 11 años descubrió su pasión por el circo, con experiencia previa en gimnasia fue aceptada rápidamente y la identificaron con un talento prometedor. Ella considera su formación circense como una base única que le dio un enfoque holístico y completo en el deporte.