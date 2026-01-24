Figuras a seguir en los Juegos Olímpicos de Invierno
Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 destacan atletas que han marcado historia. Mikaela Shiffri, esquiadora alpina y que combina técnica y constancia. Lindsey Vonn regresó a la competencias a los 41 años tras una carrera de títulos y lesiones superadas. Kaillie Humphries, competirá con 41 años en el bobsleigh. Illia Malinin, joven prodigio del patinaje artístico estadounidense ha revolucionado su deporte con saltos inéditos. Johannes Klaebo domina el esquí de fondo con más de 100 victorias. Estas figuras representan tanto la experiencia como la nueva generación.
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin es una de las esquiadoras más dominantes de la historia del esquí alpino. Nació en 1995 en Vali, Colorado, comenzó a esquiar desde muy pequeña y debutó en una Copa del Mundo a los 16 años. Desde entonces por su precisión técnica y velocidad se consolidó como una atleta de otro nivel. A lo largo de su carrera ha acumulado numerosos títulos y victorias históricas como su victoria número 100 en una Copa del Mundo. Enfrentó una grave lesión en 2024 que requirió cirugía y recuperación, después volvió con éxito. Su primer oro olímpico lo ganó en Sochi 2014 en slalom y se convirtió a los 19 años en la más joven en conseguirlo. Posteriormente, en PyeongChang 2018 sumó otro oro y una plata que la reafirmó como una de las grandes figuras de su deporte.
Medallas olímpicas: 2 oros y 1 plata
Lindsey Vonn
Es una de las esquiadoras alpinas más destacadas de todos los tiempos. Comenzó a esquiar a los tres años y se formó en Vail, Colorado. Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Invierno entre 2002 y 2018 y logró tres medallas. Presume ocho medallas mundiales en su palmarés. A pesar de numerosas lesiones mantuvo un alto nivel competitivo durante más de dos décadas. Se retiró en 2019, pero regresó en 2025 con una victoria destacada en St. Moritz, con 41 años se convirtió en la esquiadora más veterana en ganar una prueba de Copa del Mundo y reafirmó su lugar entre las grandes del deporte.
Medallas olímpicas: 1 oro y 2 bronces
Kaillie Humphries
Kaillie nació el 4 de septiembre de 1985 y competirá con 40 años en Milano-Cortina. Comenzó su carrera como esquiadora, luego a los 17 años se pasó al bobsleigh debido a las lesiones y fue ahí que inició una trayectoria destacada. Inicialmente, compitió con el equipo de Canadá, con el que participó en tres Juegos Olímpicos y se unió al equipo de Estados Unidos en 2019. El cambio de federación se realizó después de que denunció abusos y acoso dentro del programa canadiense y su residencia en Estados Unidos le permitió competir de inmediato.
Medallas olímpicas: 3 oros y 1 bronce
Ilia Malinin
Illia Malinin es un patinador artístico estadounidense que, pese a su corta carrera, logró hazañas consideradas imposibles en su deporte. Fue el primero y único ––hasta 2025–– en ejecutar un axel cuádruple en competencia y en aterrizar siete saltos cuádruples limpios. Nació en Fairfax, Virginia, en 2004 y encontró un lugar ideal para desarrollar su talento. Aunque representa a Estados Unidos sus padres son uzbekos y fueron patinadores de élite y hoy son sus entrenadores. Malinin comenzó a patinar a los seis años y desde joven destacó por su extraordinaria capacidad técnica. Con 21 años, llega a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 como gran favorito al oro.
Medallas olímpicas: 0
Johannes Klæbo
Es un esquiador de fondo noruego que, antes de cumplir 30 años, es considerado uno de los más grandes de la historia. Debutó en los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018 con tres oros y un amplio palmarés en Beijing 2022. Su dominio alcanzó un punto histórico en el Mundial de 2025 en Trondheim, donde ganó las seis pruebas masculinas disputadas. Con más de 100 victorias en la Copa del Mundo estableció un nivel sin precedentes en las pruebas de sprint. Fue criado deportivamente por su abuelo y pasó de ser un esquiador más en Noruega a una figura imparable. Su expresividad y versatilidad técnica lo distinguen del resto. De cara a Milano-Cortina es una de las mayores estrellas y favoritos del esquí de fondo.