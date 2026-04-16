El futuro de LIV Golf, en duda: Arabia Saudita considera retirar inversión
El LIV Golf enfrenta la crisis más grande de su historia. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el fondo soberano que financió la liga desde su creación hace cuatro años, prepara la salida de su inversión multimillonaria en el circuito, según múltiples fuentes de la industria del golf. La noticia puso en alerta máxima a los ejecutivos de la organización, varios de los cuales ya buscan nuevas opciones laborales.
De acuerdo con las mismas fuentes, los miembros del equipo directivo recibieron la noticia el domingo pasado, justo después del Masters Tournament, de que perderían sus posiciones en el corto plazo. Desde entonces, los ejecutivos de LIV buscan alternativas para mantener la liga en operación, ya sea sin el respaldo del fondo saudita o con un presupuesto considerablemente reducido.
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El contexto financiero de la liga explica en parte la decisión. LIV perdió 590 millones de dólares en su entidad con sede en Reino Unido durante 2024, y el propio CEO Scott O'Neil admitió en febrero que la liga estaba a entre 5 y 10 años de generar ganancias. O'Neil, quien asumió el cargo en enero de 2025, había trabajado para darle legitimidad al circuito en su primer año al frente, con logros como la obtención de puntos del ranking mundial oficial, la extensión de los torneos al formato estándar de 72 hoyos y la creación de caminos más naturales para que los jugadores de LIV clasifiquen a los Majors.
La decisión del fondo saudita también coincide con un cambio de rumbo estratégico en Arabia Saudita. El martes, el FIP presentó su plan para los próximos cinco años con foco en el desarrollo de ecosistemas domésticos y la maximización de retornos a largo plazo, sin ninguna mención de LIV Golf en el comunicado. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, presidente del fondo, avaló el nuevo plan.
A pesar del caos interno, el torneo de Ciudad de México siguió adelante con normalidad operativa este miércoles. Los jugadores salieron a practicar, se publicaron los horarios de salida y algunos competidores hablaron con la prensa. El español Sergio García declaró que no había escuchado nada al respecto y que al inicio del año les dijeron que LIV es un proyecto de muchos años. Las oficinas de la liga en Manhattan también permanecieron abiertas, aunque ningún ejecutivo estuvo disponible para hablar con los medios.