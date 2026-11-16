Gaby López volvió a destacar en el golf internacional al conseguir el sexto lugar en The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, torneo que se celebró del 12 al 15 de noviembre en Belleair, Florida, Estados Unidos. La mexicana, de 33 años, terminó las cuatro rondas con 269 golpes, 11 bajo par, y logró su quinto top 10 de la temporada 2026 en la LPGA. Además, terminó por delante de Nelly Korda, una de las principales figuras del golf mundial.

La mexicana comenzó el torneo con una ronda de 68 golpes, pero su mejor actuación llegó el viernes, cuando terminó los 18 hoyos con 63 golpes, siete bajo par. El sábado terminó con 70 golpes y el domingo con 68. En el último hoyo consiguió un birdie, lo que la ayudó a asegurar el sexto lugar y llevarse 110 920 dólares en premios.

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“Me encanta este campo de golf. Hay algo de este lugar que de verdad disfruto”, comentó López el viernes 13 de noviembre, después de su segunda ronda.

La historia de Gaby López en el golf comenzó desde muy chica. Nació en la Ciudad de México y estudió en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos, donde formó parte del equipo universitario de golf. En 2015 consiguió el segundo lugar del campeonato individual de la NCAA, uno de los torneos universitarios más importantes del país. Un año después comenzó a competir en la LPGA y representó a México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

A lo largo de su carrera, López ha conseguido tres victorias en la LPGA. La primera llegó en 2018, cuando ganó el Blue Bay LPGA en China. Posteriormente ganó el Diamond Resorts Tournament of Champions en 2020 y el Dana Open en 2022. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Uno de sus mejores resultados llegó en junio de 2026, cuando terminó en segundo lugar del US Women’s Open en The Riviera Country Club de California, con siete golpes bajo par.

“Aprendí muchísimo. En un major aprendí la importancia de la paciencia, de estar tranquila”, declaró la mexicana después de conseguir aquel segundo lugar.

En The ANNIKA, la victoria fue para la estadounidense Lindy Duncan, quien consiguió su primer título en la LPGA después de 222 torneos. La golfista de 35 años terminó con 264 golpes, 16 bajo par, cinco menos que la mexicana.

El segundo lugar fue para la surcoreana Hye-Jin Choi, con 14 bajo par. Por su parte, Gaby López sumó otro resultado importante en una temporada en la que ha logrado mantenerse entre las primeras posiciones. Ahora buscará cerrar el año con otro buen drive en el CME Group Tour Championship, última competencia de la temporada de la LPGA.