Gerardo Ulloa y Fabiola Corona están cerca de convertirse en los primeros campeones de la Titan Desert México, una carrera de ciclismo de montaña que comenzó el 13 de noviembre en Durango. Después de tres días de competencia, los mexicanos se mantienen en el primer lugar de sus respectivas categorías.

Ulloa tiene una ventaja de más de 30 minutos sobre sus oponentes y Corona ha ganado las tres etapas. Ambos buscarán cerrar con su mejor rodada este lunes 16 de noviembre, cuando se dispute la última jornada.

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La carrera reúne a ciclistas de 12 países que deben recorrer 361 kilómetros durante cuatro días, pasando por caminos de tierra, desiertos, bosques y montañas. Desde el primer día, Ulloa y Corona demostraron por qué eran dos de los favoritos. El mexicano obtuvo la victoria después de separarse del grupo en el que también rodaban el español Luis Ángel Maté e Iván Aguilar. Por su parte, Corona logró superar a Michelle Gallegos y quedarse con el primer lugar de la categoría femenil.

En la segunda etapa comenzaron las subidas más difíciles. Ulloa tuvo que pelear contra Maté y Aguilar, quienes intentaron quitarle el liderato. No obstante, Ulloa aprovechó las bajadas para recuperarse y después aceleró en las subidas para dejar atrás a sus rivales. Corona también ganó la segunda etapa y aumentó su ventaja. Así, los dos mexicanos llegaron como líderes al tercer día, considerado el más difícil de la carrera.

Durante esa etapa, los ciclistas recorrieron 90 kilómetros entre La Casita y El Encinal, con más de 2000 metros de subida acumulada. Ulloa y Maté recorrieron juntos los últimos 40 kilómetros. El español ganó la etapa y el mexicano mantuvo el liderato general. En la categoría femenil, Corona logró su tercera victoria consecutiva y también fue la más rápida en una subida de seis kilómetros. “Esa última subida ha sido durísima: subir, subir y subir”, comentó la mexicana al terminar la jornada.

Más allá de sus resultados, los dos ciclistas tienen una trayectoria importante en el deporte mexicano. Ulloa, originario de Guadalajara, ha sido campeón nacional de ciclismo de montaña y ha competido en Copas del Mundo.

También formó parte del proyecto que hoy se conoce como AR Monex Pro Cycling Team, equipo que ayudó a desarrollar a Isaac del Toro, ganador del Tour de l’Avenir 2023. Antes de comenzar la carrera reconoció que “las rutas serán duras, pero los paisajes serán magníficos”.

Por su parte, Corona fue la primera mexicana en competir en triatlón en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y después continuó su carrera deportiva en el ciclismo. Ahora ambos están a una etapa de ganar la primera Titan Desert México, que terminará con un recorrido de 90 kilómetros por las montañas de Durango.