La inteligencia artificial llega al ciclismo femenil gracias a CANYON//SRAM. El equipo profesional utilizará una plataforma de IA para estudiar los entrenamientos, la recuperación y los resultados de sus ciclistas. La tecnología será parte de su preparación para la temporada 2027.

La inteligencia artificial comienza a tener un rol más importante en el ciclismo profesional femenil. El equipo alemán CANYON//SRAM anunció una colaboración con FasCat Coaching, una empresa estadounidense especializada en entrenamiento deportivo, para medir y analizar el rendimiento de sus ciclistas y preparar la temporada 2027. La colaboración, anunciada el 9 de noviembre, permutua estudiar información acumulada durante varios años y conocer qué métodos de entrenamiento han dado mejores resultados.

TE PUEDE INTERESAR: Tour de Francia 2026: Isaac del Toro firma la mejor actuación que el ciclismo mexicano ha brindado en su historia

La empresa, fundada en 2003 en Boulder, Colorado, desarrolló CoachCat, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para analizar los datos de los deportistas. El programa puede estudiar cinco años o más de entrenamientos y comparar las horas de actividad, la frecuencia cardiaca, el sueño, la recuperación y el rendimiento en diferentes condiciones de calor y altitud. Con esta información busca identificar cuándo una ciclista alcanzó su mejor nivel, qué entrenamientos le ayudaron y qué aspectos necesita mejorar.

La tecnología ya había sido puesto en uso por CANYON//SRAM antes del Tour de Francia Femenil 2026. FasCat utilizó los datos de las ciclistas para calcular la potencia que podrían alcanzar en algunas de las subidas más difíciles del Tour de Francia, como Mont Ventoux y Col d’Èze. Al terminar la competencia, comparó sus cálculos con los resultados reales para conocer qué tan precisas habían sido sus predicciones y mejorar los próximos entrenamientos.

Dan Fleeman, director de rendimiento de CANYON//SRAM, menciona que el propósito es conocer mejor la preparación de cada atleta. “Siempre estamos buscando nuevas formas de entender el rendimiento”, señaló en el comunicado del equipo. Por su parte, Frank Overton, fundador de FasCat, explicó que los equipos profesionales acumulan grandes cantidades de información que pueden ayudar a entender por qué una ciclista ganó o perdió una carrera. Según el directivo, la inteligencia artificial puede identificar patrones en minutos que antes requerían meses de análisis.

CANYON//SRAM ganó el Tour de Francia Femenil de 2024 con la polaca Kasia Niewiadoma-Phinney, quien dejará el equipo para unirse a Lidl-Trek. Para 2027 se incorporarán Lucinda Brand, Steffi Häberlin y Georgia Baker, mientras que la alemana Antonia Niedermaier seguirá siendo una de sus principales figuras. Con estos cambios, el equipo utilizará la inteligencia artificial para mejorar la preparación de sus ciclistas de cara a la próxima temporada.

FasCat está en constante comunicación con el equipo durante el resto de 2026 y analizará a las ciclistas seleccionadas por el personal de rendimiento. FasCat asegura que su tecnología permitirá ajustar los entrenamientos de acuerdo con las necesidades de cada ciclista. No obstante, todavía no se han publicado resultados que demuestran cuánto puede mejorar su rendimiento. La temporada 2027 será la primera oportunidad para evaluar si la inteligencia artificial realmente puede ayudar al equipo a conseguir mejores resultados.