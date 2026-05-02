Golden Tempo sorprende y conquista el Kentucky Derby 2026 con llegada dramática
El caballo Golden Tempo se proclamó ganador del Kentucky Derby 2026, disputado este sábado 2 de mayo en el histórico hipódromo de Churchill Downs, firmando una de las victorias más inesperadas en la historia reciente de la competencia. Con momios de 25-1, el ejemplar protagonizó una remontada espectacular para quedarse con la edición 152 del llamado “Run for the Roses”.
Montado por el jinete José Ortiz y entrenado por Cherie DeVaux, Golden Tempo superó en los metros finales al favorito Renegade, que terminó en la segunda posición, mientras que Ocelli completó el podio en tercer lugar. La llegada fue cerrada y mantuvo la tensión hasta el último instante.
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El triunfo tuvo un significado histórico, ya que DeVaux se convirtió en la primera mujer en entrenar al ganador del Kentucky Derby, marcando un hito en un deporte tradicionalmente dominado por hombres. Además, Ortiz consiguió su primera victoria en esta prestigiosa carrera tras varios intentos previos.
La edición 2026 estuvo marcada por la incertidumbre desde la previa, con un grupo de contendientes muy parejo y sin un claro dominador. Incluso hubo bajas de último momento que redujeron el campo, lo que contribuyó a un escenario impredecible que terminó favoreciendo a un caballo no favorito.
Con esta victoria, Golden Tempo se inscribe en la historia del Kentucky Derby, la primera joya de la Triple Corona estadounidense, reafirmando el carácter impredecible de una carrera donde cualquier ejemplar puede alcanzar la gloria en los dos minutos más emocionantes del deporte.