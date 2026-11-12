Grupo Expansión y Sports Illustrated México reúnen a líderes empresariales en torneo de golf en Avándaro

Grupo Expansión y Sports Illustrated México celebrarán la novena edición de su torneo de golf en el Club de Golf Avándaro, en Valle de Bravo, Estado de México. El evento reunirá a directores generales (CEO), empresarios y ejecutivos de distintas industrias, quienes participarán en una competencia de 18 hoyos. Además del deporte, el propósito será generar nuevas conexiones y oportunidades de negocio.

Las actividades comenzarán con la bienvenida a los invitados y la entrega de los kits para el torneo. Cada participante recibirá una gorra, un guante de golf, pelotas, tees y una playera. El paquete también incluirá protector solar, ligas de ejercicio, una cuerda para saltar, un tapete y un ejemplar de la revista Sports Illustrated México.

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Como parte de la bienvenida, está programado un cóctel a las 20:00 horas, durante el cual los asistentes podrán disfrutar de las experiencias preparadas por ELLE, MexBest y Quién, entre otras marcas. La noche seguirá con una cena que permitirá a los invitados convivir y compartir experiencias antes de salir al campo.

Durante la competencia del jueves 12 de noviembre, cada uno de los 18 hoyos contará con una activación de marca. Los golfistas podrán participar en diferentes dinámicas, conocer productos y disfrutar de distintas experiencias mientras buscan completar el recorrido con el menor número de golpes posible y, si se da la oportunidad, conseguir un hoyo en uno.

Más allá de los resultados, el torneo será una oportunidad para reunir al mundo empresarial en un ambiente deportivo. Entre golpes, conversaciones y actividades, Avándaro será el punto de encuentro para quienes buscan combinar su pasión por el golf con nuevas relaciones profesionales.