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¡Histórico! Isaac del Toro asegura subir al podio en el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano aseguró el tercer lugar de la clasificación general. Por primera vez un mexicano subirá al podio del tour más importante del ciclismo mundial.

Jonathan Almazán

Isaac Del Toro celebra en el podio con el maillot blanco al mejor ciclista joven tras la 20ª etapa de la 113ª edición del Tour de Francia.
Isaac Del Toro celebra en el podio con el maillot blanco al mejor ciclista joven tras la 20ª etapa de la 113ª edición del Tour de Francia. / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Isaac del Toro aseguró el tercer lugar de la clasificación general de la Tour de Francia 2026 y se convertirá en el primer ciclista mexicano en subir al podio del tour más importante del ciclismo internacional, luego de completar la vigésima etapa.

El primer lugar está asegurado para su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que la segunda posición será para el belga Remco Evenepoel, del Red Bull–Hansgrohe.

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Jonathan Almazán
JONATHAN ALMAZÁN

Colaborador en Sports Illustrated México. Fanático de los deportes y de compartir datos curiosos con los lectores.

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