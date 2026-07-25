¡Histórico! Isaac del Toro asegura subir al podio en el Tour de Francia 2026
El ciclista mexicano aseguró el tercer lugar de la clasificación general. Por primera vez un mexicano subirá al podio del tour más importante del ciclismo mundial.
Isaac del Toro aseguró el tercer lugar de la clasificación general de la Tour de Francia 2026 y se convertirá en el primer ciclista mexicano en subir al podio del tour más importante del ciclismo internacional, luego de completar la vigésima etapa.
El primer lugar está asegurado para su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que la segunda posición será para el belga Remco Evenepoel, del Red Bull–Hansgrohe.
Noticia en desarrollo
Published |Modified