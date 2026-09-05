HYROX Acapulco 2026: fechas, horarios y atletas que debes seguir
HYROX Acapulco se realizará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre de 2026 en Expo Mundo Imperial, Acapulco, Guerrero.
El viernes comenzará la actividad con las categorías Open y Doubles; el sábado 5 será el principal día de competencias Pro, con Pro Women a partir de las 14:20 horas y Pro Men desde las 20:40 horas. El domingo continuará la actividad con categorías individuales, Doubles y relevos, antes del cierre de la segunda edición.
TE PUEDE INTERESAR: La increíble historia de Matt Dawson: récords, lugares extremos y una vida al servicio de los demás
HYROX está de vuelta en la República Mexicana y llega con muchas sorpresas para su segunda edición en Acapulco. Del 4 al 6 de septiembre, Expo Mundo Imperial volverá a recibir una de las competencias de fitness funcional que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años, esta vez con tres días completos de adrenalina, uno más que en su debut de 2025.
Desde atletas que enfrentarán por primera vez el formato hasta especialistas de categoría Pro, todos tendrán por delante la misma prueba: ocho kilómetros de carrera divididos en bloques de un kilómetro, cada uno seguido por una estación funcional. SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, remo, farmer’s carry, sandbag lunges y wall balls completan una competencia en la que correr rápido no lo resuelve todo. La verdadera dificultad aparece cuando cada nuevo kilómetro debe realizarse después de acumular trabajo y desgaste en las estaciones.
La segunda edición también permitirá medir cuánto ha crecido Acapulco como sede. HYROX decidió añadir un tercer día para recibir a más atletas y la lista disponible muestra la dimensión que ha alcanzado el evento: 1,712 participantes aparecen en Open Men y 928 en Open Women, mientras que Doubles Mixed supera los 2,400.
La competencia comienza el viernes con categorías Open y Doubles, pero el sábado 5 concentrará buena parte de la atención competitiva. Habrá 91 atletas en Pro Women y 254 en Pro Men, además de 186 participantes en Pro Doubles Women y 326 en Pro Doubles Men. Las mujeres Pro saldrán a partir de las 14:20 horas y los hombres Pro, desde las 20:40, convirtiendo el sábado en el principal día para observar a los especialistas que llegan al puerto.
Entre ellos, uno de los nombres más importantes a seguir será Lauren Weeks. La estadounidense aparece actualmente como número dos del ranking HYROX Pro Women y llega a Acapulco después de terminar quinta en el Elite 15 individual del Campeonato Mundial de Estocolmo 2026, con 58:47. En ese mismo Mundial también ganó el Elite 15 Doubles Women junto a Vivian Tafuto, con 53:31.
Su presencia permite dimensionar el nivel que tendrá la rama femenil en esta segunda edición. Como referencia mexicana aparece Karen Vanessa Lara Castro, quien ganó Pro Women en Acapulco 2025 con 1:08:53. Las condiciones y los recorridos de cada evento pueden afectar los tiempos, por lo que no son comparaciones absolutas, pero Acapulco tendrá ahora en Lauren a una atleta que compite entre la élite internacional de la disciplina.
En la rama masculina, Ryan Douglas será otro de los atletas a seguir. El canadiense está programado para competir el sábado en Pro Men y llega después de terminar primero en esta categoría durante el Campeonato Mundial de Estocolmo, con 55:23.
La referencia local vuelve a estar en lo ocurrido hace un año: Aldo Lozano Márquez ganó la primera edición de HYROX Acapulco con 1:00:03, seguido por Miguel González, con 1:03:29, y Alexis Trujillo Ortega, con 1:03:51. La victoria de Lozano va más allá del puerto, pues también compitió en el Mundial de 2026. Acapulco dejó así, desde su primera edición, una conexión entre el circuito mexicano y el escenario mundial. Ahora, Douglas llega con una marca que permite anticipar una categoría Pro masculina todavía más competitiva.
Durante tres días, Expo Mundo Imperial servirá como escenario para medir cuánto puede crecer una competencia en solamente un año. La primera edición dejó victorias mexicanas como las de Lara y Lozano; la segunda incorpora atletas internacionales del nivel de Weeks y Douglas.
Acapulco ya no tendrá que demostrar únicamente que puede recibir un HYROX. Desde este viernes, volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del deporte funcional en México.