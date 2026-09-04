La increíble historia de Matt Dawson: récords, lugares extremos y una vida al servicio de los demás
Everest, el Polo Sur, el océano Atlántico y cientos de kilómetros en solitario por el desierto de Mojave. Matt Dawson pasó los últimos años de su vida enfrentándose a algunos de los escenarios más extremos del mundo, pero detrás de sus aventuras existía un propósito que iba más allá de alcanzar una cima o establecer una marca.
El estadounidense usó el deporte extremo como una herramienta para recaudar fondos para diferentes causas. Su último trayecto lo llevó hasta Tayikistán, donde intentaba subir el Ismoil Somoni Peak, la montaña más alta del país, con 7495 metros. Su familia confirmó que Dawson murió después de sufrir un accidente durante la expedición el pasado 15 de agosto. De acuerdo con People, la familia señaló que Dawson realizó su “último ascenso” mientras intentaba alcanzar la cima del Ismoil Somoni.
Su historia con la aventura no comenzó como la de un alpinista típico. Dawson estudió en Wharton, jugó futbol americano universitario y desarrolló durante más de dos décadas una carrera en el mundo financiero. A los 19 años sufrió síndrome compartimental bilateral grave, una situación que requirió una cirugía y una larga recuperación para volver a caminar, correr y entrenar con normalidad. “Quiero inspirar a otros a entender que un cambio significativo en la vida es posible”, llegó a explicar Dawson.
Años después, tras pasar momentos difíciles en su vida personal, viajó a Nepal en 2016 sin experiencia en montañismo. Esa experiencia terminó modificando el rumbo de su vida. En 2018 creó Dawson’s Peak Foundation y comenzó a transformar sus propios desafíos deportivos en proyectos conectados con diferentes causas sociales.
“Tienes que encontrar un propósito mayor detrás de todo esto”, decía Dawson al explicar la filosofía de sus desafíos.
Entre 2021 y 2022 llevó esa idea a otro nivel con Project Seven for Soldiers. En aproximadamente un año completó diez excursiones en los siete continentes mientras apoyaba a organizaciones relacionadas con veteranos y sus familias.
Dawson alcanzó la cima del Everest en mayo de 2021, atravesó los desiertos de Mojave y Death Valley, llegó esquiando al Polo Sur mientras transportaba su propio equipo y cruzó el Atlántico a remo desde las Islas Canarias hasta Guadalupe. Además, completó las Seven Summits, las montañas más altas de cada continente.
Más que especializarse en una sola disciplina, construyó su trayectoria alrededor de la adaptación: caminar, escalar, remar o esquiar, dependiendo del siguiente desafío al que decidiera enfrentarse. “Si este tipo puede hacerlo, entonces quizá yo también pueda hacerlo”, era una de las ideas con las que Dawson buscaba que sus aventuras inspiraran a otras personas.
Uno de sus mayores desafíos llegó en 2024, cuando regresó al Mojave para atravesarlo completamente solo y sin apoyo. Recorrió 329 millas, alrededor de 529 kilómetros, en siete días, ocho horas y 45 minutos, una travesía reconocida por Guinness World Records como el cruce más rápido del desierto de Mojave a pie.
Durante parte del recorrido avanzó en jornadas extremadamente largas y llevó su cuerpo hasta niveles extraordinarios de desgaste. La marca se sumó a una trayectoria en la que Dawson acumuló múltiples récords y completó numerosas expediciones, pero que progresivamente comenzó a definirse menos por las cifras y más por las razones que encontraba para perseguirlas.
Esa misma idea estaba detrás de su última expedición. Dawson había puesto en marcha Climb 2 Cure ALS, un proyecto con el que planeaba subir tres montañas en tres meses para apoyar la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, inspirado en parte por el diagnóstico de su amigo Aaron Lazar. Ismoil Somoni era una de esas montañas.
Su muerte dejó inconcluso el proyecto, pero no la historia que había construido antes de llegar a Tayikistán. Desde el Everest hasta el Mojave, Dawson pasó años utilizando lugares donde el ser humano parece pequeño para intentar generar algo más grande que una hazaña individual.
Su legado no queda solamente en las montañas que escaló, los desiertos que atravesó o los kilómetros que recorrió, sino en haber encontrado una manera de convertir cada uno de esos desafíos en una causa que pudiera beneficiar a alguien más. “Existimos por dos razones: vivir con propósito y utilizar ese propósito para elevar a los demás”, resumía Dawson.
Su amigo, el actor AJ Buckley, aportó otra dimensión al recordarlo en declaraciones recogidas por People: “Era el tipo de amigo que nunca se perdía nada”. Si alguien cercano tenía un día importante, explicó, Dawson estaba ahí.