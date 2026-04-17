HYROX Monterrey: la sede regia
El Hyrox Monterrey 2026 se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de abril, en una de las plazas más intensas y competitivas en México. El evento combina 8 Km con 8 disciplinas de ejercicios funcionales, pruebas cardiovasculares y fuerza bruta de parte de todos los atletas.
Con una vista impresionante, teniendo el Cerro de la Silla como escenografía de fondo, se espera que el nivel de competencia en Cintermex sea especialmente alto, puesto que Monterrey cuenta con múltiples comunidades de entrenamiento funcional y competitivas del país.
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En esta edición 2026, la clave está en gestionar todo el tema muscular durante las transiciones. Estaciones críticas dentro de la competencia se encuentran el Sled Push y los Burpee Broad Jumps suelen ser los puntos donde se ganan o pierden los podios, especialmente bajo el característico clima de la ciudad que exige una hidratación demandante. Los atletas élite o la categoría Hyrox Pro buscarán no solo mejorar sus marcas personales, sino también asegurar los tiempos de clasificación para el Campeonato Mundial, lo que garantiza una atmósfera de máxima exigencia desde el primero de conteo de la línea de salida.
Más allá de la competencia, Hyrox Monterrey se distingue por su ambiente eléctrico y el apoyo incondicional del público en el Roxzone. La configuración del circuito permite que los espectadores tengan un amplio espacio.
Donde sucede el puente de quiebre y donde la mejor recomendación es tener la cabeza fría se centra en el rol de las piernas durante el último tramo de la carrera cuando las extremidades inferiores comienzan a pesar. La recta final está compuesta por los temidos Wall Balls, donde no solo se determina la fuerza de los cuádriceps, sino la calidad de cada competidor para el mantener el enfoque bajo de una fatiga extrema.
Es un evento donde cada paso, cada segundo y estación cuenta. Pero gracias a la energía que se manifiesta sobre dicho evento en la grada cintermex será dopamina, gasolina necesaria para el enfoque de los atletas reafirmando a Monterrey como una capital indiscutible del deporte de alto rendimiento en Latinoamérica.