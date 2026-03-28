IndyCar llega a Alabama: Pato O'Ward, por su primera victoria del año en su circuito favorito
La IndyCar llega este domingo 29 de marzo al Barber Motorsports Park en Alabama para la cuarta carrera de la temporada, y Pato O'Ward llega con todo para ganar. El piloto mexicano de Arrow McLaren tiene una relación especial con este trazado: ganó en 2022, marcó la vuelta de clasificación más rápida de la historia del circuito con un 1:05.501 en 2021 y desde su debut allí ese mismo año, ningún piloto de la IndyCar tiene una posición de salida promedio mejor que él en Barber.
La temporada de O'Ward ha sido sólida pero sin el brillo que él busca. Quinto en San Petersburgo, cuarto en Phoenix y quinto en Arlington. Tres carreras, tres resultados dentro del top cinco, cero victorias. El regiomontano arrancó 2026 con la meta de acabar con el dominio de Alex Palou, quien ganó las dos primeras carreras del año y ya lleva cuatro campeonatos en la categoría. Por ahora, Pato está cuarto en el campeonato general, a 24 puntos del líder Kyle Kirkwood, quien sorprendió con una victoria en Arlington.
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Barber cierra además el mes más frenético en la historia de la IndyCar. La categoría disputó cuatro carreras en marzo, algo que nunca había ocurrido antes. San Petersburgo, Phoenix, Arlington y ahora Barber, todo en un periodo de menos de cuatro semanas. Algunos rivales de Pato, como Palou y Dixon, ni siquiera descansaron en la única semana libre y corrieron las 12 Horas de Sebring. Para O'Ward, cerrar ese ciclo con una victoria en su circuito favorito sería la forma perfecta de arrancar el campeonato de verdad.
El circuito de Barber tiene 3.8 kilómetros, grandes desniveles y una variedad técnica que exige tanto en curvas lentas como en sectores de alta velocidad. El trazado, ubicado en los límites de Birmingham, Alabama, es considerado uno de los más bonitos del calendario por su entorno natural y por el nivel de dificultad que ofrece. Es un circuito que premia al piloto que más conoce la pista, y en ese departamento O'Ward tiene ventaja sobre casi todos.
El mayor obstáculo para el mexicano sigue siendo Palou, el piloto más completo de la categoría en los últimos años. Pero Barber le queda bien a Pato, el equipo Arrow McLaren tiene experiencia en este trazado y la temporada está lo suficientemente joven para que un resultado fuerte cambie el panorama del campeonato. La carrera del domingo puede ser el momento en que O'Ward despierte de verdad.