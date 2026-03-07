IndyCar: Pato O’Ward, cuarto en Phoenix; Newgarden se lleva el triunfo
El estadounidense Josef Newgarden se llevó las 250 Millas de Phoenix, para así conseguir su primera victoria del año en apenas la segunda carrera de la temporada. El mexicano Pato O'Ward fue cuarto para Arrow McLaren, un resultado sólido en su debut absoluto en este trazado.
Newgarden, del Team Penske, arrancó segundo, supo esperar su momento y con siete vueltas para el final le quitó el liderato a Kyle Kirkwood para cruzar la meta primero con 1.7 segundos de ventaja. Fue su victoria número 33 en la IndyCar y la segunda vez que gana en este óvalo, después de haberlo hecho también en 2018.
Desde 2022, Newgarden ha ganado nueve de las 22 carreras en óvalo que ha disputado la serie, cinco de ellas en pistas de menos de una milla y media, exactamente el tipo de circuito que es Phoenix. No estaba fuera de lugar llamarlo favorito antes de la salida, y la carrera le dio la razón.
Kirkwood terminó segundo y David Malukas, el poleman del fin de semana, cerró el podio en tercero. Para Malukas fue un resultado con sabor amargo: clasificó primero con 175.3 mph de promedio, lideró vueltas y estuvo siempre cerca del frente, pero no pudo convertir la pole en victoria. Marcus Armstrong completó el top cinco.
La carrera tuvo cuatro banderas amarillas y fue más movida de lo que el resultado final sugiere. En la vuelta cinco, Dennis Hauger se giró al salir de la curva dos, salvó el golpe por muy poco y la primera amarilla entró en pista. En la vuelta 25 llegó el momento más hablado del día: Rinus VeeKay intentó rebasar a Álex Palou por el exterior y el contacto fue inevitable. El español terminó contra el muro y su carrera terminó ahí, a falta de 229 vueltas para el final. En la 148, Louis Foster encontró el límite sucio de la pista y también golpeó el muro para la tercera amarilla.
El gran protagonista inesperado de la tarde fue Christian Rasmussen. El danés de Ed Carpenter Racing hizo docenas de adelantadas, dominó buena parte de las 250 vueltas y en varios momentos pareció el piloto con más ritmo en pista. Su historia terminó mal: con menos de 50 vueltas para el final, en plena disputa por el liderato con Will Power, los dos tocaron. Rasmussen golpeó el muro, Power sufrió un pinchazo en la rueda trasera derecha, y los dos quedaron con el auto dañado. Esa última amarilla fue el momento que Newgarden esperaba. Entró a pits, montó neumáticos nuevos y arrasó hasta el frente. Kirkwood tomó el liderato del accidentado Rasmussen, pero Newgarden lo superó con siete vueltas por correr y ya no lo soltó. Rasmussen, con el auto roto, cayó hasta el puesto 14.
El capítulo de Palou merece su propio párrafo. El campeón defensor llegó a Phoenix como líder del campeonato después de ganar en St. Pete la semana anterior, pero su tarde en Arizona fue un desastre desde temprano. Salió décimo en la parrilla tras una clasificación difícil, y en la vuelta 25 el contacto con VeeKay lo mandó directo al muro sin chance de correr. Con ese abandono, Palou perdió el liderato del campeonato por primera vez desde junio de 2024.
Alexander Rossi sexto, Scott Dixon séptimo, Scott McLaughlin octavo, Graham Rahal noveno y Kyffin Simpson décimo completaron los diez primeros. Una nota aparte merece Mick Schumacher, que disputó su primera carrera en un óvalo y terminó en una posición respetable, con elogios de varios veteranos del paddock por la suavidad con la que manejó el auto en un entorno completamente nuevo para él.
La próxima cita de la IndyCar es el 15 de marzo en las calles de Arlington, Texas.