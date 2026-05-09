IndyCar: Palou es pole y Pato O’Ward va segundo en GP Sonsio de Indianápolis
Alex Palou demostró una vez más por qué este circuito es su casa. El cuatro veces campeón de la IndyCar se llevó la pole del Sonsio Grand Prix con un tiempo de 1:09.7487, el único piloto en bajar del minuto diez en toda la sesión. Palou lideró las dos prácticas del viernes, fue el más rápido en clasificación y esta tarde sale desde adelante para intentar su cuarta victoria consecutiva en este mismo circuito. El mexicano Pato O'Ward largará desde la segunda posición.
El fin de semana tuvo su primer capítulo el viernes por la tarde, cuando la lluvia fue tan intensa que dejó charcos en toda la pista y la IndyCar tuvo que posponer la clasificación al sábado por la mañana. Es algo que no ocurre con frecuencia en el calendario y que obligó a los equipos a replantear toda su preparación para el fin de semana. La sesión de calentamiento del sábado también fue cancelada, lo que significa que los pilotos llegaron a la clasificación sin vuelta de reconocimiento previa. En ese contexto, Palou fue impecable.
Te puede interesar: Palou conquista Long Beach y Pato no puede romper su maldición en California
Pato O'Ward largará segundo con 1:10.2962, a medio segundo del español. Es una buena noticia para el regiomontano, que llega a Indianápolis sin victorias en lo que va del año y que en este circuito tiene un historial de podios. El año pasado terminó segundo detrás del propio Palou desde la primera fila. Hoy tiene otra oportunidad de revertir esa historia. Su compañero de equipo Christian Lundgaard fue cuarto, lo que pone a Arrow McLaren con dos autos en la parte alta de la parrilla.
Felix Rosenqvist completó el top tres con 1:10.4548 para Meyer Shank. David Malukas fue quinto para Team Penske. Louis Foster sexto, Graham Rahal séptimo, Scott Dixon octavo, Kyle Kirkwood noveno y Josef Newgarden décimo.
Kyle Kirkwood, líder del campeonato, arrancará noveno. Una posición complicada para el piloto de Andretti Global en un circuito donde Palou ya demostró que es casi imbatible. La diferencia entre los dos en el campeonato es de 17 puntos y esta tarde puede cambiar mucho. Will Power terminó 25° y último, su peor clasificación del año.
La carrera arranca hoy a las 3:30 de la tarde hora de México con 85 vueltas en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway. Dos semanas después llega la Indy 500, la carrera que O'Ward lleva años sin poder ganar. Pero antes de eso, hay una batalla por resolver esta tarde en la pista donde Palou parece invencible.